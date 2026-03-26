Tiếp nhận một cá thể khỉ vàng quý hiếm do người dân giao nộp

Sáng 26/3, Đại úy Lê Ngô Hồng Vũ, Trưởng Công an phường Lâm Viên-Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta), thuộc Nhóm IIB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm do người dân địa phương giao nộp.

Cụ thể, cá thể khỉ nêu trên do ông Ngô Quảng Thời (trú tại đường Nguyên Tử Lực, phường Lâm Viên-Đà Lạt) giao nộp cho Công an phường vào trưa 25/3, trong tình trạng khỏe mạnh, chạy nhảy bình thường, trọng lượng khoảng 1,5kg.

Theo ông Ngô Quảng Thời, cá thể khỉ trên được ông phát hiện đi lạc vào khuôn viên nhà riêng của gia đình.

Lo sợ cá thể khỉ gặp nguy hiểm, ông đã tạm nhốt và chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp, xử lý theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Lâm Viên-Đà Lạt đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường và Hạt Kiểm lâm Đà Lạt kiểm tra, lập hồ sơ, nhanh chóng thả cá thể khỉ về rừng thông tự nhiên, góp phần bảo vệ động vật rừng hoang dã, đa dạng sinh học trên địa bàn./.

Tây Ninh: Kiểm lâm tiếp nhận 3 cá thể mèo rừng do người dân giao nộp Trong quá trình thu hoạch rẫy mía, một hộ dân tại tỉnh Tây Ninh đã phát hiện 3 cá thể mèo rừng con đi lạc và chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp, góp phần bảo vệ loài nguy cấp.