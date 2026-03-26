Môi trường

Tiếp nhận một cá thể khỉ vàng quý hiếm do người dân giao nộp

Một cá thể khỉ vàng quý hiếm được giao nộp tại Đà Lạt, đã được thả về rừng tự nhiên để bảo vệ đa dạng sinh học và động vật hoang dã.

Nguyễn Dũng
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Lâm Viên-Đà Lạt phối hợp với lực lượng chức năng thả cá thể khỉ nêu trên về rừng thông tự nhiên. (Ảnh: TTXVN phát)
Sáng 26/3, Đại úy Lê Ngô Hồng Vũ, Trưởng Công an phường Lâm Viên-Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta), thuộc Nhóm IIB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm do người dân địa phương giao nộp.

Cụ thể, cá thể khỉ nêu trên do ông Ngô Quảng Thời (trú tại đường Nguyên Tử Lực, phường Lâm Viên-Đà Lạt) giao nộp cho Công an phường vào trưa 25/3, trong tình trạng khỏe mạnh, chạy nhảy bình thường, trọng lượng khoảng 1,5kg.

Theo ông Ngô Quảng Thời, cá thể khỉ trên được ông phát hiện đi lạc vào khuôn viên nhà riêng của gia đình.

Lo sợ cá thể khỉ gặp nguy hiểm, ông đã tạm nhốt và chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp, xử lý theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Lâm Viên-Đà Lạt đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường và Hạt Kiểm lâm Đà Lạt kiểm tra, lập hồ sơ, nhanh chóng thả cá thể khỉ về rừng thông tự nhiên, góp phần bảo vệ động vật rừng hoang dã, đa dạng sinh học trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cá thể khỉ #động vật nguy cấp Lâm Đồng
Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một hệ sinh thái có giá trị sinh học, kinh tế và xã hội đặc biệt quan trọng.

Khu vực Nam Bộ bước vào cao điểm nắng nóng

Dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-50%.