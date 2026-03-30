Lạng Sơn: Dông lốc khiến hơn 250 ngôi nhà bị tốc mái

Trận dông lốc kèm theo mưa và gió giật mạnh trong ngày 29/3 đã khiến nhiều nhà dân, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị ảnh hưởng. Chính quyền, cơ quan chức năng địa phương đã hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống...

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân các xã, phường, tính đến 8 giờ ngày 30/3, mưa dông kèm lốc, gió giật mạnh đã làm 1 trường hợp bị thương do tấm proximăng rơi trúng vào đầu tại xã Yên Phúc.

Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện sơ cứu và theo dõi, hiện không nguy hiểm đến tính mạng.

Toàn tỉnh có trên 358 hộ dân bị ảnh hưởng nhà ở; trong đó, 254 ngôi nhà bị tốc mái ở các mức độ khác nhau; 2 nhà bị cây đổ làm hư hỏng nhà ở và công trình phụ; 1 hộ bị bùn đất sạt lở tràn vào nhà; 1 hộ bị đổ tường rào; 101 hộ bị hư hỏng nhà bếp và chuồng trại.

Trên địa bàn tỉnh có 1 nhà văn hóa thôn bị tốc mái; 4 trường học bị ảnh hưởng gồm khu nhà hành chính của Trường Mầm non xã Điềm He bị tốc mái; mái che sân Trường Mầm non tại xã Khánh Khê bị hư hại; một số công trình Trường Mầm non tại xã Văn Quan bị tốc mái; Nhà Hội đồng Trường mầm non xã Lương Năng bị tốc mái.

Mưa dông kèm lốc, gió giật mạnh cũng đã làm trên 23 ha ngô, ớt, cây ăn quả, cây keo bị ảnh hưởng…

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân các xã, phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, kiểm tra, nắm bắt tình hình thiệt hại. Lực lượng chức năng đã tập trung xử lý cây xanh gãy đổ, giải tỏa vật cản, đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời hỗ trợ người dân sửa chữa, gia cố nhà cửa, đặc biệt là các hộ bị tốc mái, sớm ổn định chỗ ở.

Chính quyền địa phương cũng kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn chủ động phòng tránh.

Hiện, các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp các thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục, ổn định đời sống nhân dân.

Theo cơ quan chuyên môn tỉnh Lạng Sơn, trong ngày 29/3, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận hai đợt mưa rào kèm dông xảy ra tập trung vào các thời điểm, từ 7-8 giờ và 10-11 giờ cùng ngày.

Mưa dông xuất hiện rải rác tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh, tập trung chủ yếu tại các xã Điềm He, Văn Quan, Công Sơn, Yên Phúc, Bằng Mạc, Hữu Liên, Tân Đoàn, Chiến Thắng...

Đáng chú ý, trong các đợt mưa dông này đã kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: sét, mưa đá nhỏ và gió giật mạnh. Gió mạnh xảy ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ lớn đã làm nhà ở, công trình phụ trợ, cây trồng trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng./.

