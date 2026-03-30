Đề nghị các địa phương cập nhật danh mục hồ, ao không được san lấp trước 1/7/2026

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản số 2657/BNNMT-TNN gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị các địa phương khẩn trương tổ chức rà soát, cập nhật danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp và danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1/7/2026 theo quy định.

Theo văn bản, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành và các nhiệm vụ trọng tâm. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cũng đã chủ động chỉ đạo các sở, ban ngành trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên nước.

Để tiếp tục triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chưa hoặc đang triển khai thực hiện việc lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp, chỉ đạo khẩn trương lập, công bố danh mục theo quy định tại Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Đối với các địa phương đã phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trước ngày 1/7/2024, khẩn trương triển khai tổ chức rà soát, cập nhật, công bố hoặc điều chỉnh danh mục hoàn thành trước ngày 1/7/2026.

Về nhiệm vụ lập hành lang bảo vệ nguồn nước, đối với các địa phương đã phê duyệt, công bố danh mục, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị xây dựng, triển khai kế hoạch thể hiện phạm vi hành lang bảo vệ trên bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định.

Trường hợp danh mục chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, các địa phương rà soát, điều chỉnh, cập nhật để bảo đảm tính khả thi trong triển khai.

Đối với các địa phương đang triển khai thực hiện việc lập, điều chỉnh Danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc lập, điều chỉnh Danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước. Sau khi công bố danh mục, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện việc thể hiện phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trên bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương, nguồn chi sự nghiệp bảo vệ môi trường hoặc huy động nguồn lực xã hội hóa để phục vụ công tác điều tra, xác định danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp; khảo sát, lập và điều chỉnh hành lang bảo vệ nguồn nước; cắm mốc giới theo quy định.

Trên cơ sở đó, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15/12/2026 để theo dõi, tổng hợp./.

