Chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ gia súc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 30/3/2026 chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát các cơ sở giết mổ nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thu gom, vận chuyển, đưa sản phẩm động vật không đủ điều kiện ra tiêu thụ trên thị trường và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi hợp thức hóa quy định của pháp luật đối với cơ sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra vi phạm; Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tăng cường kiểm tra tại các điểm tập kết, trung chuyển, chợ đầu mối; kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.../.