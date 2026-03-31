Tây Ninh tạo lợi thế mới từ phát triển khu công nghiệp gắn với logistics

Tây Ninh đang nổi lên như một điểm sáng nhờ chiến lược phát triển hạ tầng khu công nghiệp bài bản, có tầm nhìn dài hạn.

Không chỉ đóng vai trò là nơi tiếp nhận các dự án sản xuất, hệ thống khu công nghiệp của Tây Ninh đang dần trở thành nền tảng cho một không gian phát triển rộng hơn, tích hợp công nghiệp-logistics-đô thị-dịch vụ. Đây chính là yếu tố giúp Tây Ninh từng bước định vị lại vai trò trong chuỗi liên kết kinh tế vùng phía Nam, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển đầu tư đang diễn ra mạnh mẽ.

Chủ động đón dòng vốn mới

Một trong những lợi thế nổi bật của Tây Ninh hiện nay là khả năng chủ động về quỹ đất công nghiệp trong khi quỹ đất ở các địa phương khác đang dần khan hiếm.

Ông Trương Thanh Liêm - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, cho biết theo quy hoạch đến năm 2030, tỉnh định hướng phát triển khoảng 100 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 31.300ha.

Đến nay, có 48 khu công nghiệp đã thành lập với tổng diện tích gần 15.000ha; trong đó 34 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với diện tích hơn 10.000ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 68,67%.

Các khu công nghiệp tại Tây Ninh định hướng thu hút đầu tư các ngành nghề công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Đáng chú ý, tỉnh vẫn còn khoảng 1.360ha đất sạch sẵn sàng cho thuê. Trong bối cảnh nhiều trung tâm công nghiệp truyền thống như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đang dần cạn quỹ đất, đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn giúp Tây Ninh đón đầu làn sóng dịch chuyển sản xuất trong trung và dài hạn.

Ở chiều ngược lại, việc nhiều khu công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy cao, thậm chí kín chỗ như Thuận Đạo, Hải Sơn, Tân Đô, Long Hậu… cho thấy sức hấp dẫn thực chất của môi trường đầu tư. Điều này không chỉ đến từ vị trí địa lý mà còn phản ánh hiệu quả của quá trình cải thiện hạ tầng và năng lực điều hành của chính quyền địa phương.

Song song với mở rộng quỹ đất, Tây Ninh đang tập trung phát triển hạ tầng giao thông chiến lược mang tính kết nối vùng. Các tuyến cao tốc, vành đai, trục động lực kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang từng bước hình thành. Khi hoàn thiện, hệ thống này sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Phối cảnh nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài và Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhờ nền tảng hạ tầng ngày càng hoàn thiện, hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc. Đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút khoảng 2.600 dự án; trong đó có gần 1.500 dự án FDI và hơn 1.100 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký khoảng 18,5 tỷ USD và hơn 23.000 tỷ đồng. Các dòng vốn này không chỉ bổ sung nguồn lực cho phát triển mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.

Theo ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, thời gian tới, địa phương tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư-kinh doanh, đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đồng thời, định hướng phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh, thông minh, gắn với công nghệ cao và logistics, thay vì chỉ mở rộng về số lượng.

Điểm đáng chú ý là sự chuyển dịch tư duy rõ nét từ thu hút bằng chi phí thấp sang thu hút bằng chất lượng hạ tầng và dịch vụ. Đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng coi trọng tính ổn định, minh bạch và khả năng vận hành dài hạn.

Hình thành hệ sinh thái kinh tế mới

Thực tế cho thấy nơi nào khu công nghiệp phát triển, nơi đó nhanh chóng hình thành các khu dân cư, đô thị vệ tinh, trung tâm thương mại, dịch vụ hậu cần… tạo nên hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh thay vì các điểm sản xuất rời rạc.

Ông Trương Thanh Liêm - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cho biết để nâng cao chất lượng phát triển khu công nghiệp, Tây Ninh sẽ tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch và nhất quán trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai. Cùng đó, tăng cường phối hợp liên thông giữa các sở, ngành và địa phương nhằm tháo gỡ kịp thời vướng mắc phát sinh, hạn chế tình trạng chồng chéo trong xử lý công việc-một trong những điểm nghẽn phổ biến trong môi trường đầu tư hiện nay.

Đáng chú ý, Tây Ninh đang chuyển mạnh sang định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, thân thiện môi trường. Mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp thông minh, đáp ứng tiêu chuẩn ESG đang dần được hình thành, phù hợp với xu thế phát triển bền vững toàn cầu.

Theo quy hoạch đến năm 2030, tỉnh định hướng phát triển khoảng 100 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 31.300ha. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đồng Tâm nhận định Tây Ninh đang sở hữu lợi thế lớn về vị trí khi nằm trên trục kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng bằng sông Cửu Long và các nước trong khu vực. Khi hệ thống hạ tầng giao thông, cảng hàng hóa hoàn thiện, tỉnh có thể trở thành trung tâm trung chuyển quan trọng.

Bên cạnh đó là lợi thế về quỹ đất còn dồi dào, chi phí hợp lý và môi trường đầu tư ngày càng cải thiện. Việc tỉnh liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho thấy chất lượng điều hành đang được nâng lên rõ rệt. Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp lớn quan tâm đến Tây Ninh.

Ông Nguyễn Minh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Green i-Park cho hay qua quá trình khảo sát, doanh nghiệp nhận thấy Tây Ninh hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới.

Không chỉ có lợi thế về quỹ đất, tỉnh còn sở hữu hệ sinh thái phát triển tương đối hoàn chỉnh, bao gồm hạ tầng kết nối, nguồn nhân lực, chính sách minh bạch và khả năng mở rộng trong dài hạn. Với kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh, đáp ứng tiêu chuẩn ESG, doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư và cam kết triển khai dự án phù hợp định hướng của địa phương.

Hiện nay, trong tổng thể quy hoạch, ngoài các khu công nghiệp đã thành lập, Tây Ninh có 14 khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng với diện tích gần 4.800ha. Đồng thời, 52 khu công nghiệp với diện tích hơn 16.500ha đang trong quá trình lập quy hoạch và hoàn thiện thủ tục đầu tư khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Điều này cho thấy nguồn cung đất công nghiệp của tỉnh không chỉ dồi dào ở hiện tại mà còn được chuẩn bị bài bản cho tương lai, tạo dư địa lớn để thu hút các dự án quy mô lớn, có chất lượng cao./.

