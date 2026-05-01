Mexico rời top 5 quốc gia sản xuất ôtô lớn nhất thế giới

Sản lượng ôtô của Mexico trong năm 2025 đạt khoảng 4,09 triệu xe, giảm 2,6% so với năm trước, khiến nước này lùi xuống vị trí thứ 7 thế giới.

Phi Hùng
Một dây chuyền lắp ráp ôtô tại Mexico. (Nguồn: Mexico Now)
Mexico đã tụt khỏi nhóm 5 quốc gia sản xuất ôtô lớn nhất toàn cầu trong năm 2025, trong bối cảnh ngành công nghiệp chủ lực này chịu tác động từ chính sách thương mại mới của Mỹ và sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn số liệu mới nhất của Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) - tổ chức quốc tế uy tín về ngành công nghiệp ôtô toàn cầu, cho biết sản lượng ôtô của Mexico trong năm 2025 đạt khoảng 4,09 triệu xe, giảm 2,6% so với năm trước, khiến nước này lùi xuống vị trí thứ 7 thế giới.

Trước đó, hồi năm năm 2024, Mexico từng vươn lên vị trí thứ 5 toàn cầu với hơn 4,2 triệu xe, vượt qua một số cường quốc công nghiệp ôtô truyền thống như Đức và Hàn Quốc.

Tình trạng sụt giảm quy mô sản xuất ôtô của Mexico diễn ra trong bối cảnh Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mexico - áp dụng chính sách thuế mới đối với ôtô và linh kiện nhập khẩu.

Cụ thể, mức thuế lên tới 25% được áp dụng đối với ôtô, phụ tùng và xe tải hạng nặng, trong khi xe buýt chịu mức thuế 10%. Dù mức thuế thực tế có thể thấp hơn tùy theo tỷ lệ nội địa hóa, nhưng vẫn làm suy giảm đáng kể lợi thế cạnh tranh của các nhà sản xuất tại Mexico.

Trong khi đó, Mỹ đã đạt được một số thỏa thuận thương mại với các đối tác khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU), giúp giảm mức thuế xuống khoảng 15%, qua đó tạo thêm sức ép cạnh tranh đối với ngành ôtô Mexico.

Bên cạnh yếu tố bên ngoài, ngành công nghiệp ôtô Mexico cũng ghi nhận dấu hiệu chững lại ở một số phân khúc. Sản xuất xe tải hạng nặng giảm mạnh tới 34,8%, trong khi sản lượng xe nhẹ giảm 0,9%. Đầu tư vào một số lĩnh vực, đặc biệt là sản xuất xe tải, có xu hướng suy giảm.

Trên bình diện toàn cầu, sản xuất ôtô tiếp tục có sự dịch chuyển về khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi hiện chiếm hơn 61% tổng sản lượng thế giới, trong đó riêng Trung Quốc đóng góp gần 36%. Ngược lại, tỷ trọng của khu vực Bắc Mỹ giảm xuống còn khoảng 16,2%.

Mặc dù tụt hạng, Mexico vẫn nằm trong nhóm 10 quốc gia sản xuất ôtô lớn nhất thế giới và giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực Bắc Mỹ. Ngành công nghiệp ôtô và phụ tùng của nước này tiếp tục thu hút sự tham gia của nhiều tập đoàn toàn cầu, đồng thời đóng góp lớn cho xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế.

Theo OICA, tổ chức có trụ sở chính tại Paris (Pháp), những biến động hiện nay đặt ra yêu cầu Mexico cần đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, cũng như thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như xe điện, nhằm duy trì vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu đang tái định hình./.

(TTXVN/Vietnam+)
