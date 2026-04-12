Hà Lan “bật đèn xanh” cho hệ thống lái xe tự động có giám sát của Tesla

Cơ quan Quản lý phương tiện Hà Lan (RDW) đã chính thức phê duyệt hệ thống hỗ trợ lái xe tự động có giám sát (Full Self-Driving - FSD supervised) của hãng xe điện Tesla của Mỹ, đưa Hà Lan trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu cho phép công nghệ này hoạt động trên đường công cộng.



Trong tuyên bố đưa ra cuối ngày 10/4, RDW cho biết hệ thống đã được nghiên cứu và thử nghiệm rộng rãi trong hơn 1 năm rưỡi, cả trên đường thử và trong điều kiện giao thông thực tế.

Theo cơ quan này, việc sử dụng đúng cách công nghệ có thể đóng góp tích cực vào an toàn giao thông.



Tuy nhiên, RDW nhấn mạnh các phương tiện được trang bị FSD vẫn không phải là xe tự lái hoàn toàn. Hệ thống này được phân loại là tính năng hỗ trợ người lái, đồng nghĩa với việc tài xế vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm điều khiển phương tiện và duy trì sự kiểm soát trong mọi tình huống.



Cơ quan quản lý cũng cho biết hệ thống được thiết kế để theo dõi mức độ tập trung của người lái. Khi phát hiện tài xế thiếu chú ý, xe sẽ phát ra các cảnh báo và yêu cầu người lái chứng minh sự tỉnh táo nhằm đảm bảo an toàn.



Mặc dù Tesla đã triển khai các phương tiện sử dụng FSD tại Mỹ từ trước, RDW lưu ý rằng các hệ thống tại châu Âu không hoàn toàn tương đồng do sử dụng phiên bản phần mềm khác nhau với chức năng có thể bị điều chỉnh để phù hợp với quy định khu vực.



Việc Hà Lan phê duyệt công nghệ này được đánh giá có thể tạo tiền đề cho việc mở rộng áp dụng trên toàn Liên minh châu Âu (EU). RDW cho biết sẽ đệ trình hồ sơ lên Ủy ban châu Âu, sau đó các quốc gia thành viên EU sẽ tiến hành bỏ phiếu quyết định việc cho phép triển khai rộng rãi hệ thống.



Tuy vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo công nghệ mới, dù mang lại tiềm năng, cũng có thể phát sinh những rủi ro mới. Bà Marieke Martens, Giáo sư về phương tiện tự động và tương tác con người tại Đại học Công nghệ Eindhoven, nhận định an toàn giao thông có thể thay đổi khi các hệ thống này được áp dụng rộng rãi.

Bà Martens chia sẻ: “Những hệ thống như vậy có thể giúp giảm sai sót của con người, nhưng đồng thời cũng có thể tạo ra những dạng lỗi mới mà con người vẫn phải xử lý. Khi đó, thực chất lại bổ sung thêm một nhiệm vụ trong quá trình lái xe”./.

