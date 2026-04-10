Ôtô-Xe máy

Doanh số bán xe toàn cầu của hãng Porsche giảm 15% trong quý 1

Vân Anh
Mẫu 911 của Porsche. (Nguồn: PCA)

Ngày 10/4, hãng xe thể thao hạng sang Porsche AG công bố doanh số bán xe toàn cầu trong quý 1/2026 giảm 15%, chỉ đạt 60.991 xe.

Kết quả này phản ánh tình hình kinh doanh kém khả quan tại các thị trường trọng điểm, cùng những thách thức lớn trong quá trình chuyển đổi dòng sản phẩm của hãng.

Tại Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng nhất của Porsche, doanh số giảm 21% xuống còn 7.519 xe, thấp hơn cả thị trường Đức, nơi doanh số tăng nhẹ 4%.

Sự suy giảm này phản ánh chi tiêu xa xỉ suy yếu và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các thương hiệu xe nội địa.

Tại Bắc Mỹ, doanh số bán xe giảm 10%, phần lớn do việc ngừng các ưu đãi thuế cho xe điện và nhu cầu chững lại sau sự thành công của dòng Macan EV vào năm ngoái.

Bên cạnh các yếu tố thị trường, Porsche cũng gặp khó khăn từ việc ngừng sản xuất dòng xe động cơ đốt trong 718 và hoãn ra mắt một số mẫu xe điện.

Những thay đổi này đã gây thiệt hại 1,8 tỷ euro (2,1 tỷ USD) cho lợi nhuận của công ty.Trước tình hình này, tân Giám đốc điều hành (CEO) Michael Leiters, người vừa nhậm chức vào tháng 1/2026, cam kết thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí nghiêm ngặt, đồng thời tập trung vào các mẫu xe cao cấp để cải thiện lợi nhuận.

Ông cũng đang cân nhắc bổ sung các mẫu xe siêu sang, cao cấp hơn dòng 911 nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao lợi nhuận cho công ty.

Mặc dù kết quả kinh doanh toàn cầu không khả quan, Porsche vẫn ghi nhận một số điểm sáng, đặc biệt là doanh số bán xe của mẫu 911 với sự ưa chuộng các phiên bản cao cấp như Turbo và GTS.

Porsche dự kiến sẽ công bố báo cáo tài chính đầy đủ và dự báo kinh doanh cho năm 2026 vào ngày 16/4 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Porsche AG #Xe thể thao hạng sang #Xe điện Đức
Theo dõi VietnamPlus

