Hàn Quốc triển khai tuyến xe buýt tự hành hoàn toàn đầu tiên tại thủ đô Seoul

Ngày 29/3, chính quyền thành phố Seoul chính thức đưa vào vận hành tuyến xe buýt Saebyeokdonghaeng A741 - tuyến xe buýt tự hành đầu tiên tại Hàn Quốc hoạt động hoàn toàn tự động trên toàn bộ hành trình mà không cần người điều khiển.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tuyến A741 có chiều dài khứ hồi 23,5 km, nối ga Gupabal với ga Yangjae, bắt đầu hoạt động vào rạng sáng 30/3 (giờ địa phương). Khác với các tuyến xe tự lái trước đây, A741 vận hành hoàn toàn tự động trên toàn tuyến, kể cả tại các khu vực bảo vệ trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật.



Chính quyền Seoul cho biết, sau khi cho phép xe tự hành hoạt động tại các khu vực bảo vệ từ ngày 26/1 năm nay, thành phố đã triển khai dịch vụ lái xe tự động hoàn toàn trên những đoạn đường trước đây vẫn cần tài xế thử nghiệm điều khiển thủ công bằng tay lái.

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ được cung cấp miễn phí cho đến khi vận hành ổn định. Hành khách vẫn phải quẹt thẻ giao thông khi lên xuống như xe buýt thông thường. Vì lý do an toàn, hành khách không được đứng; xe sẽ không đón thêm khách khi đã đủ chỗ ngồi.



Trước đó, Seoul đã đưa vào khai thác tuyến xe buýt tự lái A160 (có tài xế giám sát) từ tháng 11/2024, chạy giữa ga Dobongsan và ga Yeongdeungpo. Trong 15 tháng qua, tuyến này đã phục vụ khoảng 27.600 lượt hành khách mà không xảy ra tai nạn.



Trong một cuộc khảo sát được Viện Seoul thực hiện năm ngoái với 2.301 hành khách và người dân sử dụng xe tự lái tại Seoul, 73,8% người dùng xe tự lái hiện đang hoạt động trong thành phố hài lòng với dịch vụ và 82,6% cho biết họ dự định sẽ sử dụng lại dịch vụ này.

Riêng tuyến A160 đạt mức điểm trung bình 4,08/5. Nhóm người đi làm chiếm tỷ lệ cao nhất (96,2%), tiếp đến là người từ 50 tuổi trở lên (85,4%) và lao động phổ thông (66,2%).



Chính quyền thành phố đánh giá kết quả này phù hợp với mục tiêu cải thiện khả năng di chuyển cho những người làm việc ngoài trời, như công nhân vệ sinh và bảo vệ, thường phải di chuyển vào sáng sớm.

Trong thời gian tới, Seoul dự kiến bổ sung thêm xe buýt tự lái trên các tuyến đông đúc vào khung giờ này, đồng thời triển khai thêm 2 tuyến mới ngay trong tháng 4.



Giới chức Seoul cho biết thành phố sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ xe buýt tự lái Saebyeokdonghaeng, hướng tới xây dựng hệ thống vận tải công cộng không gián đoạn 24 giờ dựa trên công nghệ lái tự động, qua đó ưu tiên mang lại lợi ích cho các nhóm yếu thế trong xã hội./.

