Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại với Việt Nam và Malaysia

Trung tâm ASEAN và Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc sẽ tổ chức phái đoàn xúc tiến thương mại tại Việt Nam và Malaysia nhằm mở rộng hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp và đa dạng hóa thị trường.

Khánh Vân
Công ty TNHH Hana Micron Vina 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Bắc Ninh, chuyên sản xuất và gia công bảng vi mạch tích hợp sử dụng cho điện thoại di động và các sản phẩm điện tử thông minh khác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Ngày 18/5, Trung tâm Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) cho biết sẽ phối hợp tổ chức phái đoàn xúc tiến thương mại tại Việt Nam và Malaysia nhằm mở rộng hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và ASEAN.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, thông tin cho biết trong sự kiện tổ chức tại Kuala Lumpur và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18-20/5, phái đoàn Hàn Quốc sẽ tham gia trao đổi với 20 doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và hàng tiêu dùng cùng hơn 60 doanh nghiệp địa phương.

Ban tổ chức cho hay sự kiện bao gồm diễn đàn kinh doanh, kết nối kinh doanh giữa các công ty và tham quan nhà máy. Mục tiêu là cung cấp cho các công ty Hàn Quốc thông tin về xu hướng xuất nhập khẩu trong khu vực ASEAN và xu hướng thị trường địa phương, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận các xu hướng và công nghệ mới nhất trong ngành.

Trọng tâm của chương trình là mở rộng mạng lưới với các đối tác liên quan trong ngành ở các nước ASEAN và xác định các đối tác hợp tác chiến lược.

Theo lịch trình, Diễn đàn doanh nghiệp Hàn Quốc-Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 20/5 tại khách sạn New World ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Sở Tài chính, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam sẽ chia sẻ xu hướng đầu tư, chính sách thương mại và tình hình thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc.

Đoàn Hàn Quốc cũng sẽ thăm các doanh nghiệp thực phẩm và công nghệ để tìm hiểu mô hình chuỗi cung ứng tích hợp và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong chiến lược phát triển trung tâm thương mại toàn cầu và thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)
