Mỹ tạm cho phép một số nước nghèo tiếp cận dầu của Nga

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 18/5 cho biết Bộ Tài chính nước này sẽ ban hành một giấy phép tổng quát tạm thời có hiệu lực trong 30 ngày nhằm cho phép một số quốc gia nghèo và dễ bị tổn thương nhất tiếp cận nguồn dầu của Nga hiện đang bị kẹt ngoài khơi trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Bessent cho biết quyết định trên nhằm tạo thêm “sự linh hoạt tạm thời” cho các quốc gia phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Washington cũng sẽ phối hợp với các nước liên quan để xem xét cấp thêm các giấy phép riêng biệt nếu cần thiết.

Ông Bessent nhấn mạnh giấy phép mới được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định thị trường dầu thô toàn cầu, đồng thời bảo đảm nguồn cung năng lượng tới được các quốc gia dễ tổn thương nhất về an ninh năng lượng.

Ông cũng cho rằng biện pháp này sẽ giúp tái phân bổ nguồn cung dầu hiện có tới những nước thực sự cần thiết, đồng thời hạn chế khả năng Trung Quốc tích trữ dầu giá rẻ trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn.

Động thái của Washington được đánh giá phản ánh nỗ lực cân bằng giữa hai mục tiêu: tiếp tục duy trì sức ép trừng phạt đối với Nga, đồng thời tránh gây ra cú sốc năng lượng nghiêm trọng đối với các nền kinh tế nghèo phụ thuộc nhiều vào dầu nhập khẩu.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng quân sự Mỹ đã chuyển hướng tổng cộng 85 tàu thương mại kể từ khi chiến dịch phong tỏa liên quan eo biển Hormuz được triển khai.

Trong thông báo đăng trên X cùng ngày, CENTCOM khẳng định quân đội Mỹ đang tiếp tục thực thi nghiêm ngặt lệnh phong tỏa nhằm vào các cảng biển của Iran. Theo cơ quan này, việc chuyển hướng các tàu thương mại nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ các biện pháp phong tỏa do Washington áp đặt. Ngoài ra, đã có 4 tàu bị vô hiệu hóa kể từ khi chiến dịch bắt đầu, song không công bố thêm chi tiết.

Giới quan sát cho rằng các động thái mới của Mỹ cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng duy trì áp lực tối đa đối với Iran trong khi hạn chế tác động tiêu cực của khủng hoảng Trung Đông đối với giá năng lượng toàn cầu.

Trước đó, Bộ trưởng Bessent đã tuyên bố chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục hỗ trợ duy trì nguồn cung dầu toàn cầu giữa lúc xung đột với Iran và tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn một trong những tuyến vận tải dầu quan trọng nhất thế giới./.

