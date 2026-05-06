Giá vàng đảo chiều giảm 1,5 triệu đồng so với phiên mở cửa

Sau khi tăng mạnh ở phiên sáng nay( 6/5) thị trường kim loại quý trong nước đảo chiều giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng dù giá vàng thế giới tăng 66 USD.

Tính đến cuối giờ chiều nay, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 166 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, thị trường ghi nhận diễn biến tương tự. Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức 163-166 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1,5 đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá từ 163 triệu đồng đến 166 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên sáng.

Trong chiều nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này hiện đang dao động quanh ngưỡng 4.701 USD/ounce, tăng tới 66 USD/ounce so với phiên sáng. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 149,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Được biết, giá vàng thế giới tăng mạnh hơn 2% trong phiên 6/5, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tín hiệu về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran.

Diễn biến này đã đẩy giá dầu và đồng USD đi xuống, đồng thời phần nào xoa dịu lo ngại về lạm phát tại Mỹ.

Tổng thống Donald Trump trước đó cho biết ông sẽ tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz do những tiến triển trong quá trình đàm phán một thỏa thuận toàn diện với Iran.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng xác nhận chiến dịch quân sự mang tên "Epic Fury" đã kết thúc và khẳng định Washington không mong muốn tình hình leo thang thêm.

Các chuyên gia nhận định vàng tăng giá phiên này chủ yếu nhờ giá dầu thô quay đầu giảm khi rủi ro địa chính trị hạ nhiệt. Việc Mỹ xác nhận vẫn duy trì lệnh ngừng bắn mong manh với Iran đã tác động tích cực đến tâm lý thị trường. Tuy nhiên, bất kỳ dấu hiệu tái leo thang căng thẳng nào cũng có thể khiến giới đầu tư thực hiện chốt lời./.

Giá vàng lên mức cao nhất kể từ ngày 28/4 trước triển vọng hòa bình ở Trung Đông Giá vàng giao ngay tăng 2,4% lên 4.067,39 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 28/4, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tín hiệu về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran.