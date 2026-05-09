EU “bật đèn xanh” cho việc nhập khẩu nhiên liệu bay từ Mỹ

​Trước những diễn biến phức tạp của cuộc xung đột tại Iran khiến eo biển Hormuz bị phong tỏa, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu hàng không (kerosene), bao gồm việc xem xét cấp phép cho dòng nhiên liệu bay tiêu chuẩn Mỹ Jet A.

​EASA có trụ sở tại thành phố Cologne (Đức), khẳng định việc triển khai dòng nhiên liệu Jet A tại châu Âu và các khu vực khác trên thế giới không gây ra lo ngại về an toàn nếu quy trình chuyển đổi được thực hiện đúng quy chuẩn.

​Hiện nay, các hãng hàng không châu Âu chủ yếu sử dụng nhiên liệu loại Jet A-1. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Jet A và Jet A-1 nằm ở điểm đông đặc tối đa.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, EASA đã ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, trong đó khuyến cáo các đơn vị vận hành cần đào tạo chuyên sâu cho nhân viên và lưu ý không trộn lẫn hai loại nhiên liệu này khi chưa có chỉ định. Hiện nhiên liệu Jet A đã được sử dụng phổ biến trong các chuyến bay nội địa tại Mỹ và Canada.

Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến sẽ ban hành các hướng dẫn mới nhằm lý giải về yếu tố linh hoạt trong những quy định hiện hành của EU, qua đó, giảm thiểu tác động tiêu cực từ cuộc xung đột tại Iran.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã trực tiếp làm sụt giảm sản lượng nhiên liệu bay cung ứng cho châu Âu. Mặc dù EC đánh giá hiện tại chưa xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ, song cơ quan này cảnh báo áp lực nguồn cung sẽ gia tăng đáng kể trong những tháng tới.

​Từ giữa tháng 4, Hiệp hội Vận tải Hàng không Đức (BDL) đã kiến nghị các cơ quan chức năng sớm cấp phép tạm thời cho dòng nhiên liệu Jet A.

Các hãng hàng không kỳ vọng việc mở rộng cấp phép sẽ giúp họ tiếp cận được nguồn cung dồi dào từ nước ngoài, bù đắp cho lượng thiếu hụt từ khu vực Trung Đông./.

Khan hiếm nhiên liệu, giá vé máy bay mùa Hè dự kiến tăng vọt Theo số liệu từ tổ chức Hiệp hội Du lịch Mỹ, giá vé máy bay trong tháng 3 vừa qua đã tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do sự đình trệ tại eo biển Hormuz.