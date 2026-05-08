Xung đột tại Trung Đông: Iran bắt giữ tàu chở dầu trên biển Oman

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hải quân Iran ngày 8/5 đã bắt giữ tàu chở dầu Ocean Koi trên vùng biển Oman với cáo buộc con tàu này đã tìm cách lợi dụng tình hình khu vực “nhằm gây tổn hại và làm gián đoạn” hoạt động xuất khẩu dầu cũng như lợi ích quốc gia của Iran.

Lực lượng biệt kích và thủy quân lục chiến của Hải quân Iran đã áp giải tàu trên và bàn giao cho cơ quan tư pháp xử lý.

Quân đội Iran nhấn mạnh hải quân nước này sẽ “kiên quyết bảo vệ” lợi ích và tài sản quốc gia tại các vùng biển trong khu vực, đồng thời “không khoan nhượng” đối với bất kỳ hành vi vi phạm hay gây hấn nào.

Cũng trong ngày 8/5, truyền thông Iran cho biết nước này đã thành lập một cơ quan mới mang tên “Cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Persian" (PGSA) để cấp phép cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz sau khi đã nộp phí đầy đủ.

Theo quy định mới, các tàu phải cung cấp thông tin chi tiết về chủ sở hữu, bảo hiểm, thủy thủ đoàn và lộ trình di chuyển trước khi được phép quá cảnh. Truyền thông Iran khẳng định đây là hệ thống nhằm “thực thi chủ quyền” của Iran đối với tuyến hàng hải chiến lược này.

Động thái trên đang làm dấy lên lo ngại lớn trong ngành vận tải biển quốc tế, bởi eo biển Hormuz là tuyến trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Nhiều chuyên gia hàng hải cho rằng việc Iran áp đặt cơ chế kiểm soát và thu phí có thể vi phạm nguyên tắc tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh đang thúc đẩy một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm gây sức ép để Iran phải mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải qua Hormuz. Các nỗ lực ngoại giao trước đó về vấn đề này từng vấp phải phản đối của Nga và Trung Quốc./.

