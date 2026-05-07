Mỹ-Iran đạt hiểu biết sơ bộ về nới phong tỏa eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Mỹ và Iran đã đạt được những hiểu biết sơ bộ liên quan việc từng bước nới lỏng phong tỏa hàng hải và mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tiếp tục được thúc đẩy.

Các cuộc thương lượng hiện tập trung vào một bản ghi nhớ nguyên tắc gồm nhiều điều khoản, trong đó có việc Iran từng bước khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, đổi lại Mỹ giảm dần các biện pháp phong tỏa nhằm vào cảng biển và hoạt động vận tải liên quan Iran.

Các nguồn tin cho biết kế hoạch dự kiến được triển khai theo từng giai đoạn trong thời gian khoảng 30 ngày nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán sâu hơn về vấn đề hạt nhân và an ninh khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng xác nhận tạm dừng chiến dịch quân sự “Dự án Tự do,” cho tàu khu trục hộ tống các tàu thương mại qua eo biển, để tạo cơ hội cho đàm phán, song nhấn mạnh các biện pháp gây sức ép đối với Iran vẫn được duy trì trong thời gian thương lượng.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pakistan bày tỏ kỳ vọng sớm đạt được thỏa thuận Mỹ-Iran; đồng thời khẳng định nước này sẵn sàng tạo điều kiện cho đối thoại và nhấn mạnh nếu thỏa thuận đạt được ở Islamabad, "đó sẽ là một vinh dự và đặc ân."

Thông tin về khả năng đạt thỏa thuận đã tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent ngày 6-7/5 giảm mạnh do kỳ vọng hoạt động vận tải dầu mỏ qua Hormuz có thể dần được khôi phục trong thời gian tới.

Trong khi đó, tập đoàn vận tải biển toàn cầu Maersk của Đan Mạch cũng duy trì dự báo triển vọng tăng trưởng năm 2026 bất chấp sự không chắc chắn ở eo biển Hormuz.

Đánh giá về báo cáo quý I/2026, Maersk cho biết bất chấp môi trường địa chính trị biến động, nhu cầu mạnh mẽ trên hầu hết các khu vực đang hỗ trợ tăng trưởng khối lượng trong 3 phân khúc kinh doanh của tập đoàn, cải thiện hoạt động cũng như các biện pháp ngăn chi phí tăng.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2026, lợi nhuận ròng của Maersk đạt 100 triệu USD, thấp hơn 12 lần so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi doanh thu của hãng vận tải chủ chốt này đạt tổng cộng 12,97 tỷ USD, giảm 2,6%./.

