Xung đột tại Trung Đông: AU cảnh báo tác động kinh tế từ bất ổn tại Hormuz

Tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến eo biển Hormuz, tiếp tục làm gia tăng lo ngại về những tác động lan rộng đối với thị trường năng lượng toàn cầu và các nền kinh tế.

Ngày 5/5, Liên minh châu Phi (AU) cảnh báo các diễn biến mới, bao gồm các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, tên lửa và gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, có thể gây ra “những hậu quả đáng kể” đối với thị trường năng lượng thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Youssouf đã bày tỏ đặc biệt quan ngại, cho rằng tình hình này không chỉ làm gia tăng bất ổn khu vực mà còn tác động tức thời đến các nền kinh tế châu Phi thông qua giá nhiên liệu tăng cao, áp lực lạm phát và sự gia tăng tính dễ tổn thương của các nền kinh tế.

AU kêu gọi các bên liên quan khẩn trương giảm leo thang, tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo đảm tự do hàng hải, đồng thời cam kết giải quyết xung đột thông qua đối thoại.

Cùng ngày, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết chính phủ nước này sẽ mở rộng các biện pháp hỗ trợ nhằm ứng phó với đà tăng giá nhiên liệu.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, phát biểu trước Quốc hội, ông Lecornu nhấn mạnh cần “điều chỉnh quy mô và phạm vi” chính sách để bảo đảm duy trì hoạt động kinh tế, đồng thời cảnh báo yếu tố địa chính trị đang tác động trực tiếp đến giá nhiên liệu trong nước.

Theo thủ tướng, Chính phủ Pháp đang chuẩn bị nhiều kịch bản, kể cả tình huống xung đột leo thang, trong đó giá xăng dầu tiếp tục tăng cao.

Ông thừa nhận “yếu tố địa chính trị đã đi vào bình nhiên liệu của người dân Pháp và chưa thể sớm thoát ra,” cho thấy mức độ ảnh hưởng sâu rộng của khủng hoảng hiện nay.

Để tránh bị coi là “trục lợi từ khủng hoảng”, Chính phủ Pháp sẽ công bố định kỳ 10 ngày một lần số liệu về phần thu ngân sách tăng thêm từ thuế nhiên liệu.

Theo số liệu được công bố, trong giai đoạn tháng 3-4, khoản tăng này đạt khoảng 190 triệu euro (khoảng 205 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

Chính phủ cũng cam kết minh bạch về biên lợi nhuận của các doanh nghiệp phân phối xăng dầu, đồng thời duy trì sức ép đối với các biện pháp kiềm chế giá. Trong đó, mô hình bình ổn giá của tập đoàn TotalEnergies được đánh giá tích cực, song chính phủ cho rằng cần có thêm nỗ lực từ phía doanh nghiệp.

Trong diễn biến khác, Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm bảo vệ tuyến vận tải năng lượng chiến lược eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Washington, cùng các đối tác vùng Vịnh như Bahrain, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Qatar, đã soạn thảo một nghị quyết trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Dự thảo nghị quyết kêu gọi Iran chấm dứt các hoạt động tấn công, ngừng rải thủy lôi và công bố vị trí các thiết bị nổ trên biển. Văn kiện này dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu trong những ngày tới, sau khi tham vấn các thành viên Hội đồng Bảo an./.

