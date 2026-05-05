Israel nâng mức sẵn sàng phòng vệ dân sự và mở lại hệ thống hầm trú ẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, các thành phố lớn tại nước này ngày 5/5 bắt đầu khẩn trương triển khai biện pháp phòng thủ dân sự và mở lại hệ thống hầm trú ẩn, trong bối cảnh lo ngại thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran có thể sụp đổ sau các diễn biến leo thang mới tại Vùng Vịnh.

Tại Haifa, Thị trưởng Yona Yahav cho biết thành phố vẫn duy trì sinh hoạt bình thường nhưng đã chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ.

Ông Yahav nhấn mạnh khoảng 35% cư dân chưa có không gian trú ẩn đạt chuẩn và chính quyền địa phương đang triển khai kế hoạch bổ sung, dự kiến mất khoảng 1 năm rưỡi để hoàn thiện.

Ở Rishon LeZion, Thị trưởng Raz Kinstlich cho biết thành phố đã chủ động mở các hầm trú ẩn công cộng và kiểm tra toàn bộ hệ thống bảo vệ ngay từ sáng sớm. Khoảng 50.000 cư dân tại đây hiện chưa có không gian trú ẩn riêng, buộc chính quyền phải sử dụng các cơ sở công cộng, trong đó có trường học, làm nơi lưu trú tạm thời.

Trong khi đó, thành phố Ashdod cũng thông báo mở các hầm trú ẩn và nâng mức sẵn sàng của toàn bộ hệ thống ứng phó khẩn cấp. Thị trưởng Yehiel Lasri kêu gọi người dân duy trì cảnh giác cao và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Các động thái trên diễn ra 1 ngày sau vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào một số mục tiêu tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), gây ra hỏa hoạn tại Khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah - cảng lớn duy nhất của UAE nằm bên ngoài Vịnh Persian.

Trong khi đó, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi quân đội Mỹ ngày 4/5 thông báo đánh chìm 6 tàu nhỏ của Iran với cáo buộc các phương tiện này nhằm mục tiêu vào các tàu dân sự trên biển.

Những diễn biến mới này làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng trở lại. Giới chức Israel đánh giá nguy cơ các cuộc tấn công nhằm vào khu vực hậu phương là hiện hữu, trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng.

Dù hiện chưa có thay đổi chính thức về mức cảnh báo từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa, việc các địa phương đồng loạt nâng mức sẵn sàng cho thấy Israel đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh có thể nhanh chóng bị phá vỡ./.

