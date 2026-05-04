Xung đột tại Trung Đông: Tàu Hàn Quốc bị tấn công tại eo biển Hormuz

Tối 4/5, Hàn Quốc cho biết có một "vụ nổ và hỏa hoạn" trên một tàu của nước này ở eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng ở Trung Đông bị phong tỏa sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, con tàu do một công ty vận tải biển của Hàn Quốc điều hành, đang neo đậu trong vùng biển gần Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) bên trong eo biển Hormuz.

Theo bộ này, hiện "chưa có thương vong" nào trong số 24 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu, bao gồm 6 người Hàn Quốc và 18 người nước ngoài. Giới chức đang xác định nguyên nhân vụ nổ và hỏa hoạn, cũng như mức độ thiệt hại cụ thể.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi giao thông hàng hải MarineTraffic, con tàu gặp nạn là HMM Namu, một tàu chở hàng dài gần 180 mét mang cờ Panama.

Thông báo của Seoul được đưa ra sau khi truyền thông nhà nước Iran cùng ngày cho biết hải quân nước này đã bắn cảnh cáo ở eo biển, trong bối cảnh các tàu tuần dương Mỹ tiến vào Vùng Vịnh để giúp các tàu thương mại bị mắc kẹt rời đi.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X tối 4/5 theo giờ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã tiến vào Vùng Vịnh.

Bài đăng viết các tàu chiến "hiện đang hoạt động tại Vịnh Persian sau khi đi qua eo biển Hormuz để hỗ trợ Dự án Tự do" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

CENTCOM cũng cho biết thêm "hai tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz thành công" và đang an toàn tiếp tục hành trình.

Liên quan đến các hoạt động của tàu Mỹ tại khu vực, giới chức Mỹ cũng đã bác bỏ thông tin từ truyền thông Iran rằng tàu hải quân của Mỹ bị Iran tấn công bằng hai tên lửa.

Trước đó, hãng tin Fars của Iran cho biết 2 tên lửa do hải quân Iran phóng đã đánh trúng một tàu hộ vệ của Hải quân Mỹ khiến con tàu buộc phải quay đầu.

Cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran đưa tin lực lượng hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố bản đồ mới về phạm vi kiểm soát tại eo biển Hormuz.

Theo đó, khu vực này kéo dài từ điểm cực Tây của đảo Qeshm (Iran) đến Tiểu vương quốc Umm al-Quwain của UAE, và về phía Đông là từ núi Mobarak (Iran) tới Fujairah của UAE. Tuy nhiên, chưa rõ phạm vi kiểm soát này có thay đổi đáng kể so với trước đây hay không./.

