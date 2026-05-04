Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi đàm phán "tích cực" với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 cho biết "các cuộc thảo luận rất tích cực" đang diễn ra với Iran nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng, nhưng ông cũng nói thêm rằng Mỹ sẽ sớm bắt đầu hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói với truyền hình nhà nước rằng Tehran đã đệ trình một kế hoạch gồm 14 điểm "tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh," và Washington đã phản hồi kế hoạch này bằng một thông điệp gửi qua các nhà trung gian hòa giải Pakistan.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump tuyên bố: "Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng các đại diện của tôi đang có những cuộc thảo luận rất tích cực với Đất nước Iran, và những cuộc thảo luận này có thể dẫn đến một điều gì đó rất tích cực cho tất cả mọi người."

Ông Trump cho biết "các quốc gia từ khắp nơi trên thế giới" đã yêu cầu sự hỗ trợ của Mỹ trong việc điều hướng qua tuyến đường thủy quan trọng này để rời khỏi Vùng Vịnh.

Ông nêu rõ: "Vì lợi ích của Iran, khu vực Trung Đông và nước Mỹ, chúng tôi đã nói với các quốc gia này rằng chúng tôi sẽ dẫn đường an toàn cho tàu của họ ra khỏi các tuyến đường thủy bị hạn chế này, để họ có thể tự do và thuận lợi tiếp tục các hoạt động thương mại của mình… Quá trình này, Dự án Tự do, sẽ bắt đầu vào sáng thứ Hai (4/5), theo giờ Trung Đông."

Ngay sau đó, một quan chức cấp cao của Iran ngày 3/5 đã có động thái phản ứng.

Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, đã đăng tải trên mạng xã hội X: "Bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào chế độ hàng hải mới tại eo biển Hormuz sẽ bị coi là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn"./.

