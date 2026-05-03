Tổng thống Mỹ tuyên bố sớm nghiên cứu đề xuất hòa bình mới của Iran

Ngày 2/5, trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm xem xét đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran, nhưng bày tỏ hoài nghi về triển vọng của kế hoạch này.

Phát biểu với báo giới tại Florida, Tổng thống Trump cảnh báo khả năng tiếp tục hành động quân sự đối với Iran. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể điều gì sẽ dẫn tới hành động quân sự này.

Người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra tuyên bố trên sau khi Iran đã chuyển dự thảo đề xuất mới cho phía Mỹ thông qua bên trung gian Pakistan.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 2/5 đưa tin Tehran đã chuyển đề xuất 14 điểm tới Washington, trong đó yêu cầu chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch và rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi khu vực. Kế hoạch này được cho là nhằm đáp lại đề xuất 9 điểm của Washington.

Trong khi đề xuất của Mỹ kêu gọi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng, thì Iran lại thúc đẩy khung thời gian 30 ngày để giải quyết các vấn đề then chốt, nhấn mạnh tiến trình đàm phán nên tập trung vào mục tiêu chấm dứt xung đột thay vì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Theo Tasnim, các đề xuất của Tehran bao gồm Washington rút quân đội Mỹ khỏi các khu vực gần biên giới Iran và đảm bảo không gây hấn, cùng với các biện pháp kinh tế như dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran, nới lỏng lệnh trừng phạt và bồi thường. Đề xuất của Iran cũng kêu gọi chấm dứt xung đột trên nhiều mặt trận, trong đó có Liban và thiết lập cơ chế quản lý mới dành cho eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng đã thông tin cho các đối tác châu Á và châu Âu về đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ.

Trong các cuộc điện đàm riêng rẽ ngày 1-2/5, Ngoại trưởng Iran đã trao đổi với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Saudi Arabia, Ai Cập, Iraq, Azerbaijan, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Italy, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas, về những diễn biến khu vực và lệnh ngừng bắn.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh “hành động gây hấn quân sự” của Mỹ và Israel đang dẫn đến tình trạng bất ổn ở Vùng Vịnh và eo biển Hormuz. Ông khẳng định Tehran không phải là bên khởi xướng xung đột và vẫn sẵn sàng cho các giải pháp ngoại giao nếu Washington từ bỏ cách tiếp cận hiện nay, các mối đe dọa và hành động khiêu khích.

Cũng trong ngày 2/5, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố các lực lượng vũ trang của nước này vẫn đang kiểm soát eo biển Hormuz, không một tàu thuyền nào có thể đi qua tuyến đường thủy này mà không có sự cho phép từ Tehran.

Nước Cộng hòa Hồi giáo đã siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz từ ngày 28/2, khi cấm tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc có liên quan tới Israel và Mỹ đi qua sau khi 2 nước này tiến hành không kích Iran./.

Mỹ-Iran tiến gần thỏa thuận hòa bình sau đề xuất bàn giao urani làm giàu Tổng thống Trump cho biết Washington và Tehran “gần đạt được” thỏa thuận hòa bình, sau khi Iran được cho là đã đồng ý bàn giao kho urani làm giàu, mở ra triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

​