Thúc đẩy hợp tác du lịch, mở rộng không gian kết nối văn hóa Việt Nam-Venezuela

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 29/4, Bộ trưởng Du lịch Venezuela Daniella Cabello đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ nhằm trao đổi các định hướng thúc đẩy hợp tác du lịch song phương, hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng của mỗi nước, cũng như tăng cường giao lưu nhân dân.



Tại buổi làm việc, Đại sứ Vũ Trung Mỹ giới thiệu khái quát những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới, cũng như định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, trong đó đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn chất lượng cao, bền vững, đón từ 45-50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030.



Theo Đại sứ Vũ Trung Mỹ, với đường bờ biển dài, hệ sinh thái đa dạng, di sản văn hóa phong phú cùng nền ẩm thực đặc sắc, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới. Những kinh nghiệm trong phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và chuyển đổi số trong ngành du lịch của Việt Nam có thể trở thành lĩnh vực hợp tác thiết thực giữa hai nước.



Khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Venezuela, Đại sứ Vũ Trung Mỹ cho rằng hợp tác du lịch là một trong những nhịp cầu hiệu quả để đưa quan hệ song phương lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân hai nước.



Bên cạnh đó, mặc dù khoảng cách địa lý còn là thách thức, song hai quốc gia đều sở hữu tiềm năng du lịch đặc sắc, có thể bổ trợ cho nhau trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng, quảng bá hình ảnh điểm đến và chia sẻ kinh nghiệm phát triển bền vững.

Đại sứ khẳng định Cơ quan đại diện Việt Nam tại Venezuela sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, tích cực thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành và nhà đầu tư hai nước.



Đại sứ Vũ Trung Mỹ cũng bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn công tác, tham gia các hội chợ du lịch quốc tế, thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và từng bước nghiên cứu khả năng mở rộng các đường bay kết nối trong tương lai.

Theo Đại sứ, việc đẩy mạnh quảng bá điểm đến, xây dựng tour - tuyến kết nối di sản, thiên nhiên và văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia sẽ góp phần tạo động lực mới cho hợp tác song phương.



Về phần mình, Bộ trưởng Du lịch Daniella Cabello chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và sự vươn lên mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam trong những năm gần đây.



Bộ trưởng Daniella Cabello cho biết Chính phủ Venezuela hiện xác định du lịch là một trong những trụ cột chiến lược nhằm đa dạng hóa nền kinh tế. Nhờ tăng cường đầu tư vào hạ tầng, dịch vụ và quảng bá điểm đến, lượng khách du lịch đến Venezuela đang ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, mở ra dư địa hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Việt Nam.



Đánh giá cao kinh nghiệm phát triển du lịch của Việt Nam - từ một điểm đến mới nổi vươn lên trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch toàn cầu - Bộ trưởng Daniella Cabello bày tỏ mong muốn hai nước đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về phát triển du lịch sinh thái và xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch.



Bộ trưởng cũng hoan nghênh việc nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt Nam tham gia các sự kiện du lịch quốc tế tại Venezuela, đặc biệt là Hội chợ Du lịch Quốc tế Venezuela (FITVEN) và Diễn đàn Quốc tế về du lịch sinh thái.

Những hoạt động này, theo Bộ trưởng, không chỉ giúp doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người mỗi bên đến gần hơn với bạn bè quốc tế.



Nhân dịp này, Bộ trưởng Daniella Cabello khẳng định sẽ tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 27-29/8/2026, coi đây là cơ hội quan trọng để Venezuela tăng cường kết nối với các đối tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước giàu tiềm năng về thiên nhiên và văn hóa.



Hai bên nhất trí cho rằng nền tảng chính trị tin cậy, tình cảm đoàn kết và hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Venezuela là lợi thế quan trọng để thúc đẩy hợp tác du lịch vượt qua rào cản về khoảng cách địa lý.

Việc phát huy thế mạnh của mỗi quốc gia, kết hợp với các hoạt động xúc tiến, quảng bá chung và tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, được kỳ vọng sẽ mở ra những tuyến kết nối mới, đưa du lịch trở thành một trong những lĩnh vực hợp tác năng động và giàu triển vọng giữa hai nước trong thời gian tới./.

