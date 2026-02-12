Việt Nam và Venezuela duy trì mối quan hệ hợp tác bền chặt

Ngày 11/2, đoàn đại biểu do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Venezuela-Việt Nam Saúl Ortega dẫn đầu đã đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi tiếp, nghị sỹ Saúl Ortega trân trọng chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez tới Tổng Bí thư Tô Lâm và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị sỹ Saúl Ortega cho biết Nhóm nghị sỹ hữu nghị Venezuela-Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được Quốc hội Venezuela thành lập tháng 1/2026, với sự tham gia của đông đảo nghị sỹ thuộc đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) và các chính đảng trong liên minh cầm quyền cũng như một số chính đảng đối lập.

Thăm Đại sứ quán Việt Nam và chúc mừng thành công Đại hội XIV là một trong những hoạt động đầu tiên của Nhóm, thể hiện tình cảm hữu nghị, đoàn kết của các lực lượng chính trị Venezuela đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ chụp ảnh chung cùng Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Venezuela-Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Chia sẻ những ấn tượng trong nhiều lần thăm Việt Nam, gần đây nhất vào tháng 9/2025, nghị sỹ Saúl Ortega đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân của Việt Nam. Ông bày tỏ xúc động trước những hy sinh, mất mát của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đồng thời khẳng định những thành tựu đạt được là minh chứng cho vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, nữ nghị sỹ Yosneisy Paredes cho biết vinh dự là thành viên trẻ nhất của Nhóm nghị sỹ hữu nghị Venezuela-Việt Nam nhiệm kỳ mới. Với kinh nghiệm từng đảm nhiệm công tác quốc tế thanh niên, bà khẳng định sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Venezuela-Việt Nam, cũng như quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước.

Thông tin về kết quả Đại hội XIV, Đại sứ Vũ Trung Mỹ cho biết Đại hội đã đề ra những quyết sách quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đại sứ trân trọng cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của đảng PSUV, Chính phủ, nhân dân và các lực lượng chính trị Venezuela dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống do cố Tổng thống Hugo Chávez và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela và hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền, Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước và nâng cao vị thế quốc tế của hai quốc gia.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ tiếp lãnh đạo Đảng ENAMORATE chúc mừng thành công của Đại hội XIV. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Trước đó, Đại sứ Vũ Trung Mỹ cũng đã tiếp lãnh đạo một số chính đảng trong liên minh “Cực yêu nước vĩ đại” (GPP) cầm quyền như đảng Phong trào Tuyển cử nhân dân (MEP), đảng Tổ quốc cho tất cả (PPT), đảng TUPAMARO, đảng ENAMÓRATE… đến chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

