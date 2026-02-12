Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành

Sáng 12/2, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Đoàn Duy Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI; đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII; nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công Thương); Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành và chia buồn cùng gia quyến.

Với lòng tiếc thương vô hạn, Đoàn Chủ tịch nước do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu vào viếng đồng chí Đoàn Duy Thành và chia buồn cùng gia đình.

Đoàn Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dẫn đầu vào viếng đồng chí Đoàn Duy Thành và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga dẫn đầu, viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Đoàn Duy Thành còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi vòng hoa kính viếng.

Đoàn đại biểu: Văn phòng Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc dẫn đầu; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Bày tỏ niềm tiếc thương đồng chí Đoàn Duy Thành, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi sổ tang: "Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Đoàn Duy Thành, người đồng chí, người lãnh đạo đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình đồng chí Đoàn Duy Thành về sự đau thương mất mát không gì bù đắp được này."

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tiễn biệt đồng chí Đoàn Duy Thành, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi sổ tang: "Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước vô cùng thương tiếc đồng chí Đoàn Duy Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - Người chiến sỹ cách mạng kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo có tầm nhìn, bản lĩnh và trách nhiệm cao, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng, nổi bật trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Xin gửi tới gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất."

Đọc lời điếu tại Lễ truy điệu, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Lễ tang nhấn mạnh: Đồng chí Đoàn Duy Thành là nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người chiến sỹ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, đối với gia quyến của đồng chí; để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, đồng chí, gia đình và bạn bè.

Đoàn đại biểu Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu vào nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết: Đồng chí Đoàn Duy Thành, sinh ngày 15/9/1929; quê quán: xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũ (nay là xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng), trong một gia đình yêu nước, giàu truyền thống cách mạng.

Đồng chí lớn lên trong sự đùm bọc, chăm sóc, giáo dục của gia đình, truyền thống của quê hương và được tiếp thu tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí đã sớm giác ngộ và tham gia các phong trào cách mạng, giải phóng dân tộc từ khi còn rất trẻ.

Năm 1945, đồng chí tham gia cách mạng giành chính quyền ở huyện Kim Thành, Bí thư Thanh niên cứu quốc xã Tường Vu, Ủy viên chấp hành Huyện Đoàn thanh niên phụ trách một Tiểu khu của huyện.

Năm 1946 đến năm 1951, đồng chí làm Bí thư Việt minh xã, cán bộ Việt minh huyện, Bí thư Chi bộ xã Cộng Hòa, cán bộ Huyện ủy Kim Thành; cán bộ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách 8 xã dọc đường quốc lộ 5; Ủy viên Thường vụ Huyện ủy phụ trách tổ chức kiểm tra, phụ trách dân vận, chủ nhiệm Việt minh huyện; Bí thư Quận ủy Ngô Quyền kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến quận.

Từ năm 1951 đến năm 1958, đồng chí bị bắt, bị tù ở Đoạn Xá, thành phố Hải Phòng, đày đi nhà tù Côn Đảo; trong tù đồng chí vẫn tích cực hoạt động và là cấp ủy đảng trong các nhà tù, phụ trách xây dựng Đảng và bảo mật phòng gian.

Sau khi ra tù, Thành ủy Hải Phòng cử đồng chí đi chỉnh huấn, tiếp tục sinh hoạt Đảng, cán bộ nghiên cứu ở Văn phòng Thành ủy, Bí thư Chi bộ Văn phòng thành ủy.

Từ năm 1958 đến năm 1976, đồng chí làm Phó Chủ nhiệm Công ty Bách hóa Hải Phòng; quyền Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Công ty Bách hóa bán buôn, Chủ nhiệm Công ty vải sợi may mặc, Bí thư Đảng ủy Công ty; Phó Chủ nhiệm Ban Liên hiệp xã thủ công nghiệp, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp và Thủ công nghiệp; Giám đốc Sở Thủ công nghiệp, Bí thư đảng ủy sở; Thành ủy viên, Trưởng ban Tài chính thương nghiệp của thành ủy, Trưởng ban Công nghiệp kiêm Trưởng ban Khoa học kỹ thuật, Giám đốc Sở Thương nghiệp, Bí thư Đảng ủy các cơ sở nội thương.

Từ năm 1976 đến năm 1986, đồng chí làm Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Từ năm 1986 đến năm 1990, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương; Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại.

Đoàn đại biểu Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dẫn đầu vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Từ năm 1990 đến năm 1993, đồng chí làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương.

Từ năm 1993 đến năm 2002, đồng chí làm Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Năm 2003, đồng chí được nghỉ hưu và hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, đồng chí Đoàn Duy Thành là người Đảng viên cách mạng kiên trung, không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cả cuộc đời học tập, cống hiến, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Đoàn Duy Thành luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn trăn trở, tâm huyết, phấn đấu hết lòng vì lợi ích quốc gia-dân tộc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí là nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, phương pháp làm việc khoa học, sát với thực tiễn; là tấm gương sáng về vừa học, vừa làm, tự học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, học tập không ngừng nghỉ, học suốt đời.

Với quyết tâm đổi mới, tác phong lãnh đạo quyết liệt, thẳng thắn, luôn nghiên cứu, trăn trở, tìm tòi những cách làm sáng tạo, đồng chí Đoàn Duy Thành đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, xây dựng và phát triển đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, để lại nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đồng chí đã góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện thể chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, từng bước mở cửa, hội nhập phát triển kinh tế quốc tế; dân chủ hóa đời sống xã hội; công tác cải cách hành chính đã được triển khai toàn diện lúc bấy giờ trên cả bốn nội dung là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công…, tạo ra những chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận của nền hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đồng chí Đoàn Duy Thành là một cán bộ lãnh đạo trung thành, tận tụy, bản lĩnh, sáng tạo gắn kết ý chí với hành động, được đồng chí, nhân dân quý trọng, bạn bè quốc tế yêu mến; là người đồng chí, đồng nghiệp gần gũi, chân thành với lối sống khiêm tốn, giản dị, tấm lòng bao dung, thương yêu, chia sẻ, được cán bộ, đảng viên, đồng nghiệp yêu quý, kính trọng.

Trên bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí Đoàn Duy Thành đều để lại những dấu ấn quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và cộng đồng doanh nghiệp. Tại Hải Phòng, đồng chí là người tiên phong trong phong trào "Ngói hóa nông thôn," khai hoang lấn biển, đắp đập Đình Vũ, lập nên hai xã mới Hải Thành, Tân Thành, thực hiện khoán hộ, giao ruộng đất cho nông dân, là cơ sở thực tiễn để Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 100 năm 1981, tạo tiền đề cho "khoán 10" ra đời và làm nền tảng pháp lý phát triển nông nghiệp cả nước.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại, đồng chí đã tham gia thúc đẩy thực hiện các chính sách cải cách kinh tế quan trọng như kiềm chế lạm phát, xóa bỏ độc quyền ngoại thương, mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế.

Trên cương vị Chủ tịch VCCI, đồng chí đã góp phần thúc đẩy tinh thần kinh doanh, tinh thần khởi nghiệp, đẩy mạnh cải cách thể chế, xây dựng VCCI trở thành cơ quan chuyên nghiệp và hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức quốc gia của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hiệp hội doanh nghiệp và người sử dụng lao động Việt Nam.

Đoàn đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngoài công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, đồng chí đã dành thời gian và tâm huyết để nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và xuất bản thành các tác phẩm sách có giá trị tham khảo cao về chính trị, kinh tế, doanh nghiệp.

Sau khi được nghỉ hưu, đồng chí vẫn luôn quan tâm, theo dõi tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và có nhiều góp ý tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm, chân thành, thẳng thắn với Đảng, Nhà nước, nhiều ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, đức độ, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái.

Với 97 năm tuổi đời, gần 81 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Đoàn Duy Thành đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp giành độc lập dân tộc, vượt qua mọi tra tấn dã man trong nhà tù thực dân, tham gia trực tiếp và phục vụ suốt cả 3 cuộc kháng chiến giữ nước, tận hiến cho công cuộc từ xóa đói, giảm nghèo đến dân giàu nước mạnh, đồng chí luôn tự nhắc mình "làm người là khó" để tự vượt lên mọi hoàn cảnh đầy sóng gió nhưng cũng rất vẻ vang.

Với những công lao, đóng góp và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác.

Lễ truy điệu đồng chí Đoàn Duy Thành được tổ chức vào hồi 9 giờ, ngày 12/2/2026 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội).

Lễ hỏa táng vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày tại Đài hóa thân hoàn vũ Nghĩa trang Ninh Hải, thành phố Hải Phòng.

Lễ an táng vào hồi 9 giờ 45 phút, ngày 13/2/2026 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại nghĩa trang quê nhà thôn Tường Vu, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng./.

