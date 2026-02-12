Hải Phòng: Ký ức về người lãnh đạo kiên định, có tầm nhìn vượt thời gian

Với tầm nhìn chiến lược và tinh thần trách nhiệm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đoàn Duy Thành đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đổi mới và phát triển của thành phố Cảng.

Người dân Hải Phòng tiếc thương ông không chỉ bởi tình cảm dành cho một vị lãnh đạo tận tụy, mà còn bởi những thành quả ông để lại cho quê hương.

Ký ức về một Bí thư kiên định

Trái tim của người "thuyền trưởng" từng chèo lái con thuyền Hải Phòng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để vươn ra biển lớn đã ngừng đập vào ngày 6/2/2026, hưởng thọ 97 tuổi.

Lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Tại Hải Phòng, Ban Tổ chức và gia đình tổ chức viếng tại hai địa điểm: Đài hóa thân Hoàn Vũ, Nghĩa trang Ninh Hải (đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo) và Nhà văn hóa thôn Tường Vu (xã Lai Khê).Lịch sử Đảng bộ Hải Phòng và lịch sử Cách mạng Việt Nam ghi nhớ hình ảnh người Bí thư Quận ủy Ngô Quyền trẻ tuổi thuộc vùng địch tạm chiếm bị địch bắt giam tại nhà tù Côn Đảo những năm 1951-1953.

Trong "địa ngục trần gian" ấy, ý chí của người cộng sản không những không bị khuất phục mà còn được tôi luyện sắc bén hơn.

Đồng chí là một trong những người lãnh đạo cuộc vượt ngục táo bạo ngày 12/12/1952 - một sự kiện chấn động dư luận thế giới lúc đó, được các tờ báo lớn của Pháp (như: Le Figaro, L’Humanité) đăng tải.

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành. (Ảnh: TTXVN phát)

Tinh thần vượt biển tìm tự do năm ấy đã hun đúc nên một tầm nhìn vượt đại dương, một tư duy hướng biển mạnh mẽ sau này khi đồng chí trở thành người đứng đầu thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, nhắc đến đồng chí Đoàn Duy Thành là nhắc đến một trong những người tiên phong của công cuộc Đổi mới, người đã dũng cảm “xé rào” trong cơ chế bao cấp trì trệ để tìm lối thoát cho nông dân thoát nghèo, đồng thời đặt nền móng cho sự chuyển mình của nông nghiệp Việt Nam.

Cuối thập niên 70, đầu thập niên 80, Hải Phòng cũng như cả nước gặp khủng hoảng kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh ấy, xã Đoàn Xá (Kiến Thụy) âm thầm khoán ruộng cho hộ xã viên.

Phát hiện sự việc, thay vì ngăn cấm, đồng chí Đoàn Duy Thành (khi đó là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố) đã trực tiếp xuống ruộng, lắng nghe nông dân. Đồng chí nhận thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân khi được làm chủ thành quả lao động.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng chí cùng lãnh đạo Thành ủy ban hành Nghị quyết 24 (ngày 27/6/1980) của Ban Thường vụ Thành ủy về “Củng cố quản lý hợp tác xã nông nghiệp”, chính thức cho phép khoán 100% diện tích đất nông nghiệp.

Quyết định này trở thành cú hích lớn, giải phóng sức sản xuất, đưa Hải Phòng thành điểm khởi nguồn cho Chỉ thị 100-CT/TW (năm 1981) và sau này là Nghị quyết 10 (Khoán 10) năm 1988, mở ra cuộc cách mạng nông nghiệp, đưa Việt Nam từ thiếu lương thực thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhận định bài học từ sự kiện ấy vẫn còn nguyên giá trị. Đó là đổi mới phải xuất phát từ thực tiễn, biết lắng nghe và tin dân, vì lợi ích của nhân dân mà dám chịu trách nhiệm trước Đảng và lịch sử.

Ông Nguyễn Ngọc Ban (93 tuổi, phường Lê Chân), nguyên Giám đốc Nhà máy cao su Hải Phòng đã chứng kiến những bước chuyển mình táo bạo của Hải Phòng thời điểm ông Đoàn Duy Thành là lãnh đạo thành phố.

Ông Ban chia sẻ ký ức về một Bí thư kiên định, không vội vàng làm theo những quy định cứng nhắc chính là ký ức về một con người dám đặt lợi ích của nhân dân và sự phát triển lâu dài của thành phố lên trên những chỉ đạo nhất thời.

Trong những năm tháng đầy thử thách, ông Đoàn Duy Thành đã chọn cách thận trọng, suy xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Bởi ông hiểu rằng một mệnh lệnh thiếu căn cứ có thể làm chệch hướng cả một tập thể. Sự kiên định ấy không phải là sự bảo thủ, mà là bản lĩnh của một nhà lãnh đạo biết lắng nghe, cân nhắc và biết chịu trách nhiệm đến cùng.

"Đối với người dân Hải Phòng, ký ức ấy không chỉ là hình ảnh về một Bí thư, mà còn là bài học về sự tỉnh táo và lòng dũng cảm trong lãnh đạo. Nó nhắc nhở rằng, trong những bước ngoặt của lịch sử, điều quan trọng nhất không phải là chạy theo mệnh lệnh, mà là giữ vững niềm tin, giữ vững nhân cách để dẫn dắt tập thể đi đúng hướng," ông Nguyễn Ngọc Ban cho biết.

Một tầm nhìn vượt thời gian

Không chỉ là người mở đường cho đổi mới trong nông nghiệp, ông Đoàn Duy Thành còn được nhớ đến như một nhà lãnh đạo có tư duy kinh tế sắc bén và tầm nhìn chiến lược về phát triển đô thị cảng biển.

Ngay từ những năm tháng đất nước còn bộn bề khó khăn, ông đã trăn trở với câu hỏi: “Làm thế nào để Hải Phòng giàu lên từ biển?”

Câu trả lời không nằm trên giấy mà được hiện thực hóa bằng những công trình lấn biển, mở rộng không gian đô thị và phát triển hạ tầng táo bạo.

Hoạt động bốc dỡ, giao nhận container tại cảng Nam Đình Vũ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Dưới sự chỉ đạo của ông, Hải Phòng đã huy động sức dân thực hiện nhiều dự án mang tính biểu tượng như: Đắp đập Đình Vũ, đào kênh Cái Tráp, mở đường xuyên đảo Cát Bà và đặc biệt là công trình đê đường 14 lấn biển Đồ Sơn.

Những công trình ấy không chỉ mở rộng diện tích đất đai, hình thành thêm các xã Hải Thành, Tân Thành (nay là phường thuộc quận Dương Kinh), mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự ra đời của các khu công nghiệp, khu kinh tế biển sầm uất sau này.

Ngày nay, Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện hiện đại chính là sự kế thừa và phát triển từ những ý tưởng "lấn biển, mở cơ đồ" mà người "thuyền trưởng" Đoàn Duy Thành cùng các thế hệ lãnh đạo đi trước đã dày công vun đắp.

Tầm nhìn về việc xây dựng đội tàu biển Hải Phòng, mở rộng sân bay Cát Bi để giao thương quốc tế cho thấy tư duy kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đã hình thành rất sớm trong con người ông.

Những công trình thế kỷ ấy không chỉ là dấu ấn vật chất, mà còn là minh chứng cho một tầm nhìn vượt thời gian - tầm nhìn của một người lãnh đạo luôn đặt câu hỏi cho tương lai và dám tìm câu trả lời bằng hành động.

Đối với cộng đồng doanh nhân Việt Nam, ông Đoàn Duy Thành không chỉ là một nhà lãnh đạo cấp cao, mà còn là người đã đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của VCCI - tổ chức đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Ông Phí Văn Dực (nguyên Giám đốc VCCI Hải Phòng) mỗi khi nhắc đến nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đoàn Duy Thành đều dành sự kính trọng đặc biệt.

Theo ông Phí Văn Dực, những quyết định táo bạo và tư duy cởi mở của người lãnh đạo tài ba Đoàn Duy Thành đã giúp doanh nhân Việt Nam từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

VCCI (số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội), dưới sự dẫn dắt của ông trở thành biểu tượng cho một giai đoạn mà doanh nhân cần được bảo vệ, khích lệ và trao niềm tin để phát triển. Chính từ nền tảng ấy, thế hệ doanh nhân sau này mới có cơ hội vươn lên, hội nhập và đóng góp mạnh mẽ cho đất nước.

"Nhắc đến đồng chí Đoàn Duy Thành là nhắc đến một người thầy, một người dẫn đường. Ông đã để lại cho chúng tôi không chỉ những bài học về quản lý, mà còn là bài học về nhân cách, biết tin dân, trọng dân và đặt lợi ích của dân lên trên hết," ông Phí Văn Dực xúc động chia sẻ.

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đoàn Duy Thành đã khép lại hành trình của mình, nhưng di sản về tinh thần, sự kiên định, lòng nhân ái và trách nhiệm với nhân dân sẽ còn mãi trong lịch sử Đảng bộ thành phố và trong hành trình đổi mới của đất nước./.

