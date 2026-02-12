Tăng cường gắn kết Việt Nam-Hy Lạp trên kênh đối ngoại đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 22 của Đảng Cộng sản Hy Lạp (KKE), vừa diễn ra mới đây, tại khu liên hợp Olympic Galatsi ở thủ đô Athens, do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương KKE Dimitris Koutsoumbas chủ trì.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương đã tham dự lễ khai mạc Đại hội.

Tham dự sự kiện có Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp Nikitas Kaklamanis, đại diện các đảng trong quốc hội, thị trưởng một số thành phố, đông đảo đảng viên KKE, cùng các Đại sứ Việt Nam, Cuba và Palestine tại Hy Lạp.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Dimitris Koutsoumbas điểm lại chặng đường hơn 100 năm hình thành và phát triển của KKE, nhấn mạnh những kết quả đạt được trong thời gian gần đây, đồng thời đánh giá tình hình chính trị trong nước, bối cảnh quốc tế và xác định nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm của đảng trong nhiệm kỳ tới.

Một nội dung then chốt của Đại hội là công bố kế hoạch củng cố tổ chức, nâng cao vai trò lãnh đạo của KKE, hướng tới xây dựng đảng vững mạnh, toàn diện, đủ năng lực dẫn dắt phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân, sẵn sàng ứng phó với những biến động phức tạp của tình hình thế giới.

Lãnh đạo KKE cũng kêu gọi thành lập phong trào công nhân - nhân dân trên phạm vi toàn quốc, thúc đẩy sự phối hợp giữa các lực lượng xã hội nhằm hình thành một mặt trận chính trị-xã hội rộng lớn, chống chủ nghĩa tư bản và các tập đoàn độc quyền.

Đại hội lần thứ 22 của KKE diễn ra từ ngày 29-31/1 với khẩu hiệu: “Đảng Cộng sản Hy Lạp mạnh mẽ, kiên định trong mọi thử thách, sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của lịch sử vì chủ nghĩa xã hội.”

Theo thông cáo của Văn phòng Báo chí Ban Chấp hành Trung ương KKE, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 95 thành viên và Ủy ban Kiểm toán Trung ương gồm 9 thành viên, đồng thời tái khẳng định định hướng chiến lược và tổ chức của đảng.

Tại phiên họp đầu tiên sau Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí bầu lại ông Dimitris Koutsoumbas giữ chức Tổng Bí thư và bầu Bộ Chính trị gồm 16 thành viên./.

