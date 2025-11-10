Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng hải giữa Việt Nam và Hy Lạp

Trưa 10/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp ông Gabriel Petris, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Piraeus (Hy Lạp), Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Aerius.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao tiềm năng và thực tế phát triển của Hy Lạp trong lĩnh vực vận tải biển và đóng tàu. Hy Lạp là một trong những quốc gia có hoạt động và doanh thu trong lĩnh vực vận tải hàng hải lớn nhất thế giới.

Hoan nghênh ý kiến của ông Gabriel Petris đối với ngành công nghiệp đóng tàu và vận tải biển Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn các hoạt động hợp tác giữa lãnh đạo Tập đoàn Năng lượng Aerius và đối tác Việt Nam sớm đi vào hiện thực. Hàng hải cũng là lĩnh vực hai nước có thế mạnh và nhu cầu hợp tác phát triển cao.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, vấn đề thách thức đối với Việt Nam hiện nay là chi phí logistics rất cao trong hàng hóa xuất nhập khẩu. Do đó, Việt Nam sẵn sàng khuyến khích và hỗ trợ phát triển đội tàu vận tải, công nghiệp đóng tàu, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực vận tải biển.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn ông Gabriel Petris tiếp tục tìm hiểu cơ hội đầu tư và hợp tác tại Hải Phòng cũng như nhiều địa phương khác của Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đã quy hoạch và đang triển khai xây dựng các khu vực cảng, hậu cần cảng biển lớn đồng bộ tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Cùng với đó, Việt Nam ưu tiên phát triển du lịch, coi đây là ngành mũi nhọn của các địa phương có biển như Hải Phòng, Quảng Ninh...; đang quy hoạch phát triển các khu bến du thuyền chất lượng cao ở Đà Nẵng, Khánh Hòa và một số địa phương khu vực phía Nam.

Về hợp tác trong lĩnh vực thuyền viên, trong quá trình phát triển kinh tế biển và hướng ra biển của Việt Nam, hai bên có thể hợp tác để sử dụng nguồn lao động dồi dào của Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cạnh tranh trên thị trường vận tải biển cũng như đóng tàu quốc tế rất sôi động và khốc liệt. Với kinh nghiệm của ông Gabriel Petris và tiềm năng của các đối tác của Tập đoàn Năng lượng Aerius, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, hợp tác giữa đối tác Việt Nam và Hy Lạp sẽ tiếp tục chặt chẽ, thành công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng lắng nghe và tạo điều kiện để tháo gỡ những điểm nghẽn và vướng mắc về cơ chế, luật pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VMC) - thông qua cơ quan chủ quản, có những kiến nghị cần thiết để thúc đẩy hợp tác kinh tế biển và hàng hải giữa hai bên. Từ đó, Việt Nam có thể thu hút được nguồn vốn, công nghệ, thị trường và khách hàng trong lĩnh vực quan trọng này.

Bày tỏ tự hào về mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Hy Lạp ngày càng phát triển tốt đẹp, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Piraeu đánh giá cao thành tựu phát triển của kinh tế-xã hội Việt Nam trong những năm gần đây, nhất là trong lĩnh vực hàng hải khi phát huy được lợi thế đường bờ biển dài.

Ông Gabriel Petris đồng thời nhấn mạnh trong thời gian qua quan hệ hai nước được triển khai rộng khắp từ chính trị, kinh tế, thương mại đến y tế, giáo dục, văn hóa.

Với đường bờ biển dài, Hy Lạp mong muốn và sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển đồng bộ đội tàu, hệ thống cảng biển và ngành công nghiệp đóng tàu./.

Thúc đẩy hợp tác nghị viện, đưa quan hệ Việt Nam-Hy Lạp vào phát triển thực chất Nhân dịp Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải sắp thăm chính thức Hy Lạp, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương đã chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm và vai trò của hợp tác nghị viện hai nước.