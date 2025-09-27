Thúc đẩy hợp tác nghị viện, đưa quan hệ Việt Nam-Hy Lạp vào phát triển thực chất

Nhân dịp Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải sắp dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hy Lạp từ ngày 30/9-3/10 theo lời mời của Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương đã chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Hy Lạp.



Theo Đại sứ Phạm Thị Thu Hương, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị và mong muốn của hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có hợp tác nghị viện.

Diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm nhằm triển khai các thỏa thuận giữa các lãnh đạo cấp cao hai nước mà gần đây nhất là cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis bên lề Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 vào tháng 6 vừa qua.



Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hy Lạp và 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2-9. (Ảnh: TTXVN phát)

Dự kiến trong chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải sẽ có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis; gặp Phó Tổng thống Hy Lạp Kostis Hatzidakis, làm việc với Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Hy Lạp-Việt Nam của Quốc hội Hy Lạp do bà Makrh Zoh Zetta làm Chủ tịch; gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp, các đại diện cộng đồng người Việt tại Hy Lạp, trong đó có gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Lập Kostas Sarantidis.



Trước đó, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hy Lạp vừa qua, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis nhấn mạnh ông Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập và gia đình là minh chứng cho nhân duyên của hai nước, cho tình yêu và lòng ngưỡng mộ mà người Hy Lạp đã dành cho Việt Nam.

Ông bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Hy Lạp tới đây của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ nghị viện, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.



Nhân chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Đại sứ quán sẽ phối hợp với New Star Art tổ chức ra mắt bản dịch tiếng Hy Lạp tập 1 của cuốn sách “Các bài viết tuyển chọn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1920-1969,” được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hy Lạp và do Nhà xuất bản Thế giới cung cấp bản quyền bản dịch tiếng Anh để phục vụ công tác thông tin đối ngoại.



Về những thế mạnh nổi bật của quan hệ Việt Nam-Hy Lạp trong hơn 50 năm qua, Đại sứ cho rằng đó là quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt là tình cảm nồng ấm mà người dân hai nước dành cho nhau, nhất là những tình cảm tốt đẹp mà người dân Hy Lạp dành cho Việt Nam và Đại sứ trực tiếp cảm nhận.

Cùng với đó, những điểm đồng về yêu chuộng hòa bình trên cơ sở đề cao các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, lòng tự hào về truyền thống lịch sử và văn hóa là nền tảng quan trọng cho sự gắn kết của hai nước.



Cũng theo Đại sứ Phạm Thị Thu Hương, Việt Nam luôn giành được sự ủng hộ của Hy Lạp từ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến ứng phó với đại dịch COVID-19 và công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Hy Lạp là một trong những nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện Việt Nam-EU (PCA), sớm thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Hy Lạp cũng ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và mới đây ủng hộ “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc” của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.



Đại sứ nhấn mạnh, cùng với việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hai nước duy trì hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, ký kết một số văn bản hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ song phương. Tuy quan hệ kinh tế thương mại hai nước còn khiêm tốn, với gần 350 triệu USD trong 7 tháng đầu năm nay nhưng cũng đã tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục xu hướng tăng dần trong những năm gần đây.

Tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như vận tải biển, các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, lao động, văn hóa, du lịch, giáo dục, xuất bản phẩm... Không chỉ tại thị trường trong nước, Hy Lạp khẳng định sẵn sàng làm cầu nối để Việt Nam đẩy mạnh quan hệ với EU, khu vực Balkan và Địa Trung Hải. Đổi lại, Việt Nam cũng cam kết sẵn sàng là cầu nối Hy Lạp với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).



Về hợp tác nghị viện, chuyến thăm Hy Lạp của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải sắp tới cho thấy hợp tác trên kênh Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn. Trước thềm chuyến thăm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 15 đã thông qua Nghị quyết thành lập Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Hy Lạp nhằm cập nhật và tăng cường hoạt động của nhóm.

Điều này cho thấy sự coi trọng của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác Quốc hội hai nước thông qua các nhóm nghị sỹ hữu nghị. Trong chuyến thăm này có sự tham gia của ông Phạm Đình Toản, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Hy Lạp, và là bước khởi đầu để thiết lập quan hệ hợp tác giữa Nhóm Nghị sỹ Việt Nam-Hy Lạp và Nhóm Nghị sỹ Hy Lạp-Việt Nam.

Đây cũng sẽ là cơ sở để hai bên duy trì các hoạt động trao đổi thường xuyên thông qua các cơ quan chuyên môn, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kinh nghiệm giám sát, cũng như việc ứng dụng số hóa trong hoạt động Quốc hội và các hoạt động khác mang ý nghĩa thực tiễn, theo yêu cầu của hai bên, tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài.



Bên cạnh đó, hai bên cũng cần tiếp tục duy trì, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP), góp phần củng cố hòa bình, an ninh khu vực và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng...

Những nỗ lực này không chỉ tăng cường gắn kết giữa hai cơ quan lập pháp mà còn đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và góp phần tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác lâu dài cho quan hệ Việt Nam-Hy Lạp./.

