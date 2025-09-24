Quan hệ Việt Nam-Hy Lạp không ngừng được củng cố và phát triển

Tối 22/9, tại Athens, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hy Lạp và 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis, Thứ trưởng Bộ Phát triển Stavros Kalafatis, các đại diện Bộ Ngoại giao, Quốc hội, Đảng Cộng sản, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, trường đại học, học giả, phóng viên cơ quan thông tấn báo chí Hy Lạp và bạn bè Hy Lạp, cùng đông đảo khách mời là Đại sứ, Đại biện các nước, đại diện ngoại giao đoàn tại Athens và cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 80 năm qua.

Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã vươn lên trở thành biểu tượng của hòa bình, ổn định và hiếu khách với hơn 17 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.

Từ một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên vào nhóm 32 quốc gia hàng đầu thế giới về quy mô GDP, nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm nay đạt 7,52%, mức kỷ lục trong 15 năm qua.

Với vị trí địa chiến lược ở trung tâm khu vực Đông Nam Á đầy năng động, với dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Từ một nước bị bao vây, cô lập, Việt Nam nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước, thiết lập được mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 38 nước và là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế.

Những người tham dự tham quan triển lãm ảnh giới thiệu đất nước, con người Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong những thành công đó, Việt Nam luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có những người bạn Hy Lạp.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 15/4/1975, quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Hy Lạp không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, các cấp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế. Việt Nam đánh giá cao vai trò quan trọng của Hy Lạp trong Liên minh châu Âu và khu vực Địa Trung Hải.

Tin tưởng với những khát vọng chung về hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cùng với thế mạnh bổ sung và tầm nhìn chung, Việt Nam và Hy Lạp sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, vận tải biển, du lịch, giáo dục và giao lưu văn hóa, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis đã gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước cũng như những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế xã hội giúp mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người dân.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp, ông Ioannis Plakiotakis phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp, hình ảnh ông Kostas Sarantidis, người Hy Lạp với tên gọi Việt Nam Nguyễn Văn Lập mang trên mình những huân chương chiến công của Việt Nam và được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là minh chứng cho nhân duyên hai nước cũng như tình yêu và ngưỡng mộ mà người Hy Lạp dành cho Việt Nam.

Với những điểm tương đồng về yêu chuộng hòa bình trên cơ sở đề cao các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, lòng tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa và sự phát triển kinh tế của cả hai nước trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hy Lạp hứa hẹn sẽ ngày càng được củng cố và phát triển hơn nữa nhất là trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác về kinh tế, thương mại và công nghệ.

Ông Ioannis Plakiotakis bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức tới đây của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải tới Hy Lạp sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ liên nghị viện, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Trong không khí hữu nghị, thân tình, các khách mời đã cùng tham quan triển lãm ảnh giới thiệu đất nước, con người Việt Nam, xem các video clip kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, phim tài liệu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hy Lạp, thưởng thức chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc, trực tiếp giao lưu cùng nghệ sỹ và cũng như thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị Việt./.

