Binh sĩ Thái Lan liên tục giẫm phải mìn ở vùng biên giới với Campuchia

Nguồn tin từ quân đội Thái Lan, một binh nhì thuộc Đại đội Bộ binh 132, Quân khu 2, quân đội Hoàng gia Thái Lan đã bị thương sau khi giẫm phải mìn tại căn cứ tác chiến của họ ở huyện Kantaralak.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Binh sĩ Thái Lan liên tục giẫm phải mìn ở biên giới Thái Lan – Campuchia.

Mỹ tạm đình chỉ các chuyến bay tại sân bay Texas.

Iran "điểm mặt" nhân tố ngăn cản đàm phán hạt nhân.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

