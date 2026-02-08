Trung Quốc trấn áp cứng rắn các băng tội phạm xuyên biên giới liên quan Myanmar

Các vụ dẫn độ và xử tử trùm tội phạm người Myanmar phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong bảo vệ công dân ở nước ngoài, đáp ứng dư luận trong nước và củng cố vai trò trong hợp tác an ninh khu vực.

Trung Quốc tăng cường trấn áp tội phạm xuyên biên giới liên quan Myanmar

Iran đánh giá khả năng đạt thỏa thuận hạt nhân với Mỹ

Nga bắt giữ các nghi phạm liên quan vụ ám sát bất thành một tướng cấp cao

