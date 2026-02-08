Đảng bộ tại Lào lấy kết quả thực chất làm thước đo

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 7/2, Đảng ủy tại Lào đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức với điểm cầu tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và 3 điểm cầu tại các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Luang Prabang, Savannakhet và Pakxe.



Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí trong Đảng ủy tại Lào, cán bộ, đảng viên tại Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán, Chi ủy viên các chi bộ trực thuộc, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.



Đại diện Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tham gia Hội nghị tại điểm cầu Đại sứ quán ở thủ đô Viêng Chăn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Không khí học tập diễn ra nghiêm túc và tập trung. Các cán bộ, đảng viên đã lắng nghe các đồng chí lãnh đạo truyền đạt 10 chuyên đề quan trọng về các điểm mới, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV, tổng kết kinh nghiệm 40 năm Đổi mới, tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch cho 5 năm tiếp tới, các tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, an ninh quốc gia, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030) và định hướng trong 100 năm tiếp theo.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội XIV đã thành công rất tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước với tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Để chuyển hóa tinh thần và tầm vóc của Nghị quyết Đại hội XIV thành chương trình hành động thống nhất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tiến trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phải thống nhất và dứt khoát về tư duy xuyên suốt, chuyển mạnh từ nói sang làm, từ nhận thức thành hành động.

Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc biến quyết sách thành hiện thực, biến các mục tiêu thành kết quả cụ thể, đo đếm được và người dân được thụ hưởng trực tiếp.

Tổng Bí thư nói rõ việc thu hẹp khoảng cách từ nghị quyết đến kết quả thực chất chính là thước đo bản lĩnh lãnh đạo và sự cầm quyền của Đảng, đồng thời là tiêu chuẩn để lịch sử đánh giá thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay thông qua những thành tựu phát triển mà đất nước sẽ đạt được và những giá trị thiết thực mà nhân dân được thụ hưởng cũng như niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng.



Tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng bộ tại Lào khẳng định sẽ kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên ở địa bàn, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đảng bộ tại Lào sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV thành chương trình hành động sát với thực tiễn nhiệm vụ tại địa bàn và xác định rõ quyết tâm mỗi cán bộ, đảng viên tại Lào sẽ là một "chiến sỹ" tiên phong, gương mẫu, biến quyết sách của Đảng thành hành động và thành quả cụ thể, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Đảng ủy Việt Nam tại Hàn Quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Ngày 8/2, Đảng ủy Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.