Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác tại Campuchia

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, ngay sau cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, ngày 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen cùng chứng kiến Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam và Campuchia.

Cùng chứng kiến Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao hai nước. Lãnh đạo hai bên đã chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia giai đoạn 2026-2030.

11 văn kiện gồm có: Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia; Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Chính quyền tỉnh Svay Rieng; Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Chính quyền tỉnh Prey Veng; Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Chính quyền tỉnh Tbong Khmum; Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Kratie; Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Mondulkiri; Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Tbong Khmum; Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Kampong Cham; Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Kampong Thom; Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Stung Treng.

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và chính quyền tỉnh Stung Treng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong năm 2025, quan hệ Việt Nam-Campuchia đã đạt được những bước tiến rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, hai nước còn rất nhiều tiềm năng và dư địa cần tiếp tục thúc đẩy hơn nữa để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia được kỳ vọng sẽ tạo đột phá, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ Việt Nam-Campuchia với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, gắn kết chặt chẽ hơn.

Chuyến thăm dự kiến sẽ mở ra cơ hội gắn kết chặt chẽ và sâu sắc giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo sự đan xen lợi ích chiến lược trên các lĩnh vực quan trọng như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, hạ tầng, năng lượng, giao thông…/.

