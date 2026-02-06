Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Theo Đặc phái viên TTXVN, ngày 6/2, tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Campuchia; tham dự Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Campuchia đạt được thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Nhân dân Campuchia do Chủ tịch Hun Sen đứng đầu và sự lãnh đạo của hệ thống chính trị gồm Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ, Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ và phồn vinh.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, nhấn mạnh thành công của Đại hội là minh chứng sinh động cho sự đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin vững chắc của nhân dân Việt Nam đối với đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng hai chữ số, hoàn thành mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Hai bên vui mừng nhận thấy kể từ sau Cuộc gặp hai Đảng và Cuộc gặp ba Đảng (tháng 2/2025) đến nay, quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và cơ quan lập pháp hai nước không ngừng được củng cố và phát triển theo hướng ngày càng gắn bó, đoàn kết và thực chất hơn. Hợp tác kênh Đảng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, định hướng và là nền tảng cho quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Trao đổi đoàn các cấp, trong đó có các đoàn nghị sỹ, Nhóm nghị sỹ hữu nghị, được duy trì thường xuyên. Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước; an ninh, trật tự khu vực biên giới được giữ vững. Các cơ chế hợp tác song phương được triển khai hiệu quả. Hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục tăng trưởng tích cực. Hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân được quan tâm thúc đẩy.

Thông tin về kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chính sách đối ngoại của Việt Nam tiếp tục nhất quán đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn coi trọng ý nghĩa chiến lược của quan hệ với Campuchia - mối quan hệ được hun đúc từ lịch sử gắn bó, sẻ chia giữa hai dân tộc, là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào tháng 3/2026; nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2026.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị; duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa nghị viện hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2027).

Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động ngoại giao nhân dân, thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, các hội hữu nghị, Nhóm nghị sỹ hữu nghị, nghị sỹ nữ, nghị sỹ trẻ và nghị sỹ trẻ Việt Nam-Campuchia-Lào, các tổ chức quần chúng và địa phương giáp biên giới; đồng thời phối hợp tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, nhất là trong thế hệ trẻ để gìn giữ và phát huy tài sản vô giá này.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary mong rằng Chính phủ và Quốc hội hai nước tăng cường phòng chống tin giả, không để ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.

Hai bên đánh giá cao kết quả của Cuộc gặp cấp cao hai Đảng sáng 6/2, nhấn mạnh đây là cơ hội để hai Đảng trao đổi quan điểm và đề ra những định hướng hợp tác để cùng phát triển. Hai bên nhất trí triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong việc thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát việc thực thi pháp luật. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ lập trường cũng như việc ứng cử của nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai nước cùng là thành viên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề địa vị pháp lý, tạo điều kiện để người gốc Việt ổn định cuộc sống, làm ăn hợp pháp, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Campuchia và quan hệ hai nước, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục tạo thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia hoạt động hiệu quả ở sở tại./.

