Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Chiều 6/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và gặp mặt truyền thống nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Vũ Hồng Thanh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Quốc hội; nguyên Chủ nhiệm, nguyên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cùng toàn thể cán bộ, viên chức…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhấn mạnh, trải qua 80 năm thành lập và phát triển, gắn với 15 nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội, từ những ngày đầu hình thành trong bối cảnh đất nước còn muôn vàn khó khăn, đến quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển, các cơ quan tiền thân và nay là Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã không ngừng hoàn thiện, lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Ủy ban luôn giữ vai trò quan trọng trong công tác thẩm tra, giám sát và quyết định các vấn đề lớn, quan trọng của đất nước về kinh tế, tài chính, ngân sách và các dự án quan trọng quốc gia có ý nghĩa then chốt đối với sự ổn định và phát triển đất nước.

Những chặng đường lịch sử ấy được viết nên bằng trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao của nhiều thế hệ lãnh đạo, đại biểu Quốc hội chuyên trách, cán bộ, công chức của Ủy ban.

Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, các thế hệ đi trước luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan, khoa học, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đất nước, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế, tài chính, ngân sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Ông Phan Văn Mãi khẳng định, việc Ủy ban Kinh tế và Tài chính đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì của Đảng, Nhà nước trao tặng là niềm tự hào to lớn, không chỉ của tập thể Ủy ban đương nhiệm mà còn là sự ghi nhận xứng đáng đối với công lao, trí tuệ và sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ đi trước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phần thưởng cao quý này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao, đặt ra yêu cầu để mỗi cán bộ, công chức của Ủy ban tiếp tục nỗ lực hơn nữa, giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm tra và giám sát trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình với yêu cầu ngày càng cao về quản trị quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững.

Những thành tựu mà Ủy ban Kinh tế và Tài chính đạt được trong suốt 80 năm qua là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là của Đảng ủy Quốc hội (trước đây là Đảng đoàn Quốc hội), của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các tổ chức, đoàn thể hữu quan và đặc biệt là sự kết tinh của trí tuệ tập thể, của sự kế thừa và tiếp nối liên tục giữa các thế hệ thành viên Ủy ban, công chức Vụ Kinh tế và Tài chính.

Chia sẻ niềm vui với Ủy ban Kinh tế và Tài chính tại sự kiện này, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh, qua theo dõi hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua, có thể thấy Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, trong đó có Ủy ban Kinh tế và Tài chính, đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

Quốc hội tiếp tục khẳng định rõ vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, thực hiện đầy đủ các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao vai trò của Ủy ban Kinh tế và Tài chính trong việc tham mưu, thẩm tra và trình Quốc hội xem xét, quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân sách; khẳng định, những quyết sách này đã góp phần đưa các chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu, yêu cầu và kỳ vọng cao hơn, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng tập thể lãnh đạo và các cán bộ đương nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, giữ vững bản lĩnh, nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm tra và giám sát, đóng góp thiết thực vào hoạt động chung của Quốc hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Các đồng chí đã nghỉ hưu sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ trong khả năng của mình cho sự nghiệp chung.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng tập thể Ủy ban Kinh tế và Tài chính./.

