Triều Tiên đạt nhiều thành tựu kinh tế nổi bật

Ngày 6/2, Triều Tiên đã tuyên dương những thành tựu nổi bật trong các chính sách kinh tế của mình, khẳng định nước này đã đạt được “những kỷ lục mới” trong cải thiện đời sống người dân.

Trong bài báo về công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nêu bật những tiêu chuẩn mới và những kỷ lục đã được thiết lập trong toàn nền kinh tế, đồng thời khẳng định đã hoàn thành xuất sắc các kế hoạch cải thiện đời sống nhân dân trong tháng 1 vừa qua.

Theo KCNA, các lĩnh vực như kim loại, hóa chất, điện, than, cơ khí và khai thác đều đã thực hiện vượt các mục tiêu đề ra, cho thấy sự nỗ lực mạnh mẽ của Triều Tiên trong việc chuẩn bị cho Đại hội đảng sắp tới./.