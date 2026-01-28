Bộ Tư lệnh LHQ phản đối dự luật trao quyền kiểm soát tiếp cận DMZ cho Hàn Quốc

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) ngày 28/1 phản đối các dự luật đề xuất trao quyền cho Chính phủ Hàn Quốc kiểm soát việc tiếp cận Khu Phi Quân sự (DMZ) cho các mục đích phi quân sự, cho rằng các dự luật này "hoàn toàn mâu thuẫn" với hiệp định ngừng bắn sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

UNC đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh các nghị sỹ của đảng cầm quyền Hàn Quốc đề xuất các dự luật cho phép chính phủ nước này được quản lý việc tiếp cận phi quân sự vào DMZ như một phần trong nỗ lực thúc đẩy việc sử dụng hòa bình vùng đệm quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Theo UNC, các bên cần tuân thủ hiệp định ngừng bắn, trong đó có việc quản lý khu vực dài 250 km và rộng 4 km giữa hai miền Triều Tiên.

Cơ quan này cũng lưu ý Hàn Quốc và Triều Tiên về kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, vì cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một hiệp định ngừng bắn chứ không phải là một hiệp ước hòa bình.

Quan chức của UNC giải thích, mục đích của DMZ là tạo ra vùng đệm do các chỉ huy quân sự quản lý và điều hành nhằm đảm bảo rằng sẽ không có sự kiện nào xảy ra trong khu vực này có thể dẫn đến việc chấm dứt hiệp định ngừng bắn và tái bùng phát xung đột.

Mặc dù phần mở đầu của hiệp định ngừng bắn khẳng định các điều khoản chủ yếu mang tính quân sự, nhưng việc quản lý các hoạt động dân sự cũng thuộc trách nhiệm của chỉ huy UNC./.

