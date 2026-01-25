Kết quả thăm dò dư luận Nhật Bản trước cuộc tổng tuyển cử

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do hãng tin tức Kyodo thực hiện và công bố ngày 25/1 tại Nhật Bản cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở nước này đang chiếm ưu thế trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Cụ thể, 29,2% số cử tri tham gia khảo sát qua điện thoại trên toàn Nhật Bản cho biết sẽ lựa chọn đảng LDP do Thủ tướng Sanae Takaichi lãnh đạo. Lực lượng đối lập mới là Liên minh Cải cách trung dung (CRA) đứng thứ hai với 11,9%.

CRA do đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) và đảng Công Minh (Komeito) - đối tác liên minh cũ của LDP trong 26 năm, thành lập.

Cũng theo kết quả thăm dò, 40% số cử tri được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên của liên minh cầm quyền, trong khi 22,8% lựa chọn liên minh đối lập. Khoảng 34,9% số cử tri vẫn đang lưỡng lự.

Nhật Bản đã chính thức giải tán Hạ viện vào ngày 23/1, hướng tới tổ chức một cuộc bầu cử sớm. Đây là lần đầu tiên trong 60 năm qua, Hạ viện Nhật Bản bị giải tán vào đúng ngày khai mạc kỳ họp thường kỳ của Quốc hội, thường bắt đầu diễn ra vào tháng 1.

Dự kiến, các chính đảng sẽ bắt đầu chiến dịch tranh cử từ ngày 27/1 và cử tri Nhật Bản sẽ bỏ phiếu vào ngày 8/2. Khoảng thời gian từ ngày giải tán Hạ viện đến ngày bỏ phiếu sẽ là 16 ngày, ngắn nhất trong thời kỳ hậu chiến.

Cử tri Nhật Bản sẽ bỏ 2 phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới để chọn ứng cử viên trong khu vực bầu cử của họ và phiếu còn lại để chọn một đảng chính trị./.

Nhật Bản chính thức giải tán Hạ viện, tổ chức bầu cử sớm Đây là lần đầu tiên trong 60 năm, Hạ viện Nhật Bản bị giải tán vào đúng ngày khai mạc kỳ họp thường kỳ của Quốc hội và cũng là lần đầu kể từ khi kỳ họp thường kỳ Quốc hội bắt đầu diễn ra vào tháng 1.