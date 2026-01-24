Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ

Chiều 24/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) trang trọng kỷ niệm lần thứ 77 Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/01/1950 - 26/01/2026), thể hiện tình cảm, sự đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Ấn Độ.

Phát biểu chúc mừng, ông Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ý nghĩa ngày Hiến pháp Cộng hòa Ấn Độ có hiệu lực (26/1/1950) đối với lịch sử phát triển của đất nước Ấn Độ. Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống lâu đời, chia sẻ rất nhiều điểm tương đồng về văn hóa, nghệ thuật và tôn giáo. Mối quan hệ đó ngày càng trở nên khăng khít sau cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru vào năm 1954, và đặc biệt là sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972.

Năm 2026, Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh dấu chặng đường một thập kỷ quan hệ hai nước đạt những bước tiến mạnh mẽ về chính trị, kinh tế, giao lưu văn hóa, tôn giáo cũng như quan hệ hữu nghị gắn bó, bền chặt giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Ấn Độ.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng và chủ động đóng góp vào việc triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ qua các hoạt động hợp tác phong phú, thực chất trong lĩnh vực thương mại-đầu tư, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân giữa Thành phố và các đối tác Ấn Độ.

Ông Huỳnh Thành Lập nhấn mạnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào vì được đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ; mong muốn, thời gian tới, tiếp tục tăng cường phối hợp với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, tổ chức thêm nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, gắn kết doanh nghiệp Việt-Ấn, phát huy văn hóa tương đồng, góp phần tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân, đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu và gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Năm 2026 đánh dấu một thập kỷ quan hệ song phương Ấn Độ-Việt Nam được nâng cấp lên thành Đối tác Chiến lược toàn diện, là cột mốc minh chứng cho tầm nhìn chung của hai nước về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định, thịnh vượng và dựa trên luật lệ.

Ông Vipra Pandey, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ ý nghĩa kỷ niệm dấu ấn trọng đại trong lịch sử dân tộc Ấn Độ, thể hiện tình hữu nghị và tình cảm sâu sắc giữa nhân dân hai nước Ấn Độ và Việt Nam.

Thập kỷ của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Ấn Độ-Việt Nam chứng kiến các nhà lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp gỡ để xây dựng niềm tin và định hình tầm nhìn chung về hòa bình và thịnh vượng; sự mở rộng trong các mối liên kết kinh tế, với kim ngạch thương mại tăng khoảng 2,5 lần kể từ năm 2016.

Sự gắn kết văn hóa của Ấn Độ và Việt Nam đang trở nên năng động hơn qua các hoạt động hợp tác về tôn giáo, tổ chức Ngày Quốc tế Yoga, điện ảnh, du lịch, giáo dục…

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực gìn giữ tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước qua hoạt động tổ chức kỷ niệm những ngày quốc lễ của nhân dân Ấn Độ, qua đó kết nối tâm hồn, tình cảm giữa người dân hai nước.

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố trong các hoạt động hợp tác đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Buổi lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi thắm tình hữu nghị giữa những người bạn Việt Nam và Ấn Độ.

Các đại biểu Việt Nam và Ấn Độ cùng dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưới cây Bồ đề do Tổng thống Ấn Độ Ramaswamy Venkataraman trồng nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngày 28/4/1991; giao lưu văn nghệ truyền thống Việt Nam-Ấn Độ./.

