Cháy ghe trên sông Cần Giuộc, một người bị bỏng nặng

Chiều ngày 24/01, một vụ cháy ghe đã xảy ra trên sông Cần Giuộc, đoạn tiếp giáp giữa hai xã Cần Giuộc và Tân Tập, thuộc tỉnh Long An. Sự việc khiến một người bị bỏng nặng và hai người khác bị thương nhẹ.

Theo thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, trên sông Cần Giuộc đã bất ngờ xảy ra vụ cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ một chiếc ghe của người dân, nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ phương tiện, tạo thành đám cháy lớn với cột khói đen bốc cao.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình gas trên ghe. Chủ phương tiện là ông Nguyễn Văn Tài, thường trú tại tỉnh Vĩnh Long.

Thời điểm hỏa hoạn xảy ra, trên ghe có ba người. May mắn, khi lửa bùng phát, tất cả đã kịp thời rời khỏi ghe, tránh được thương vong nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, một trong ba nạn nhân đã bị bỏng nhiều vị trí với tổng diện tích hơn 15%. Nạn nhân này được xác định là L.N.T.H (32 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) và đã được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Cần Giuộc để cấp cứu và điều trị. Hai người còn lại chỉ bị ảnh hưởng nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp nhận vụ việc và phối hợp với người dân địa phương tích cực chữa cháy. Nhờ nỗ lực khẩn trương, đám cháy đã được khống chế, hạn chế nguy cơ lây lan sang các phương tiện và khu vực lân cận.

Hiện tại, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ nguyên nhân, đồng thời tiến hành thống kê thiệt hại và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Sự việc một lần nữa cảnh báo về việc cần nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ, đặc biệt là trên các phương tiện đường thủy khi sử dụng các thiết bị, nhiên liệu dễ cháy./.