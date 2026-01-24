Cần có phương án khắc phục phần hư hỏng ở bộ xương Cá Ông Lăng Tân ở Lý Sơn

Nhà trưng bày bộ xương Cá Ông Lăng Tân, đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) là một điểm đến văn hóa-du lịch tiêu biểu của đảo tiền tiêu Lý Sơn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, sau thời gian đưa vào khai thác, nhiều hạng mục xương nhựa phục dựng (lắp ghép) của hai bộ xương Cá Ông đã xuất hiện tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án phục dựng hai bộ xương Cá Ông được triển khai từ năm 2021, với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng (bao gồm nhà trưng bày), nhằm giới thiệu rộng rãi đến du khách giá trị văn hóa, tín ngưỡng thờ cúng Cá Ông của cư dân vùng biển đảo, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn cho địa phương. Hai bộ xương có chiều dài lần lượt 18m và 22m, cao gần 4m, được phong tước hiệu Đồng Đình Đại Vương và Đức Ngư nhị vị tôn thần.

Theo ghi nhận của phóng viên, có nhiều đoạn xương sụn phục dựng bị mốc, bong tróc lớp bề mặt, thậm chí mục nát, rơi vãi xuống nền... làm lộ ra phần khung sườn inox.

Nhiều vị trí xương sụn phục dựng của 2 bộ xương Cá Ông Lăng Tân bị hư hỏng hoàn toàn. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Ông Đặng Kim Đồng, chuyên viên Trung tâm Truyền thông-Văn hóa-Thể thao Đặc khu Lý Sơn, cho biết do hai bộ xương này chôn cất trong lòng đất hàng trăm năm nên trong quá trình thượng cốt, nhiều xương thật không còn nguyên vẹn, phải phục dựng tới 40%. Điều đáng lo ngại là hiện nay, toàn bộ phần phục dựng đã hư hỏng nặng, không đảm bảo tính thẩm mỹ...

Do đó, chính quyền đặc khu Lý Sơn đã thành lập đoàn công tác, phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị chuyên môn tiến hành kiểm tra hiện trường, khảo sát mức độ hư hỏng nhằm đề xuất phương án xử lý, khắc phục trong thời gian tới.

Theo ông Phan Văn Thảo, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội đặc khu Lý Sơn, Phòng đã chỉ đạo Trung tâm Truyền thông-Văn hóa-Thể thao báo cáo cụ thể tình trạng xuống cấp của hai bộ xương Cá Ông.

Đơn vị kiến nghị bố trí nguồn kinh phí để duy tu, sửa chữa, bảo đảm phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan, tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng của người dân và du khách.

Ngoài những địa danh nổi tiếng như Âm Linh Tự, chùa Đục, chùa Hang, Cổng Tò Vò, đỉnh Thới Lới, Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải..., nhà trưng bày bộ xương Cá Ông Lăng Tân đã và đang trở thành điểm đến không thể thiếu khi du khách đặt chân tới Lý Sơn. Hằng năm, nơi đây thu hút đông đảo khách tham quan, trải nghiệm./.

