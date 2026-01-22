Đại hội XIV của Đảng: Niềm vui của các văn nghệ sỹ khi "đường lớn đã mở"

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với chặng đường phát triển trong giai đoạn mới.

Đội ngũ văn nghệ sỹ, những người công tác trong lĩnh vực văn hoá, văn học - nghệ thuật bày tỏ niềm tin sâu sắc vào Đại hội, mong muốn Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách đột phá, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Tạo sức bật cho nghệ thuật biểu diễn

Tiến sỹ-Nghệ sỹ Nhân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam bày tỏ kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của các ngành công nghiệp văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước, coi đây là một động lực tăng trưởng mới, bền vững của nền kinh tế.

Trong bối cảnh Việt Nam đang có những bước chuyển mạnh mẽ về chính sách và thực tiễn phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt sau khi Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành, Đại hội được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực và định hướng dài hạn cho lĩnh vực giàu tiềm năng này.

Đối với nghệ thuật biểu diễn - một trong những trụ cột và mũi nhọn của công nghiệp văn hóa, Tiến sỹ-Nghệ sỹ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng kỳ vọng Đại hội XIV sẽ định hướng những chủ trương, giải pháp mang tính đồng bộ, dài hạn nhằm tạo sức bật cho nghệ thuật biểu diễn phát triển chuyên nghiệp, bài bản, gắn kết chặt chẽ giữa giá trị văn hóa và giá trị kinh tế.

Thực tế cho thấy, khi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản, không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân mà còn có thể trở thành sản phẩm công nghiệp, tạo nguồn thu, việc làm, kích thích tiêu dùng và thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan.

Bên cạnh đó, Tiến sỹ-Nghệ sỹ Nhân Đỗ Quốc Hưng cũng mong muốn Đại hội quan tâm hơn đến việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để nghệ thuật biểu diễn vừa bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa. Đây là nền tảng quan trọng để nghệ thuật biểu diễn Việt Nam phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Kỳ vọng vào những quyết sách lớn

Nhà văn Niê Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk bày tỏ, Đại hội Đảng lần thứ XIV là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, tạo nên niềm phấn khởi, kỳ vọng lớn lao đối với đội ngũ văn nghệ sỹ cả nước nói chung và những người làm công tác văn học nghệ thuật nói riêng.

Sự phấn khởi ấy thể hiện rõ trong tâm thế của giới sáng tác hôm nay, khi hàng loạt nghị quyết, chương trình lớn của Đảng và Nhà nước liên tiếp được ban hành, đặc biệt là Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa và trước đó là Nghị định số 350/2025/NĐ-CP về khuyến khích phát triển văn học.

Những quyết sách này đã tạo nên niềm tin mạnh mẽ đối với đông đảo những người yêu văn học nghệ thuật, những người cầm bút và cả đội ngũ quản lý trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Theo nhà văn Niê Thanh Mai, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm ngày càng sâu sắc, toàn diện đối với văn học nghệ thuật và văn nghệ sỹ.

Sự quan tâm ấy được thể hiện ở nhiều góc độ, nhiều đối tượng, từ văn nghệ sỹ cao tuổi, văn nghệ sỹ chuyên nghiệp đến lực lượng trẻ, văn nghệ sỹ là người dân tộc thiểu số… Điều đáng quý là sự quan tâm đó không mang tính nhất thời, mà được bồi đắp qua từng năm tháng, ngày càng có chiều sâu và hiệu quả.

Từ niềm tin và sự phấn khởi ấy, nhà văn Niê Thanh Mai cho rằng, kỳ vọng của giới văn nghệ sỹ đối với Đại hội Đảng XIV không chỉ dừng lại ở sự ủng hộ, mà còn gắn liền với mong muốn Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục ban hành những quyết sách, nghị quyết và chương trình cụ thể, tạo điều kiện tốt nhất cho văn nghệ sỹ sáng tạo, đồng thời có cơ chế khích lệ, định hướng và đưa đội ngũ văn nghệ sỹ vào một "guồng" phát triển lành mạnh, bền vững.

Bên cạnh sự khuyến khích, theo nhà văn Niê Thanh Mai, cũng cần có những chế tài rõ ràng đối với những văn nghệ sỹ không đặt sáng tạo nghệ thuật trên tinh thần xây dựng đất nước. Việc này không nhằm hạn chế sáng tạo, mà để bảo đảm rằng văn học nghệ thuật phát triển đúng hướng, có trách nhiệm xã hội và giá trị tích cực.

Đối với các địa phương, trong đó có Đắk Lắk, nhà văn Niê Thanh Mai cho rằng khi có hệ thống chính sách, quy định và chế tài đồng bộ, địa phương sẽ có điều kiện phát huy tốt nhất vai trò của mình: vừa tạo mọi điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sỹ cống hiến, vừa chủ động sàng lọc, nâng cao chất lượng tác phẩm, để những tác phẩm có giá trị, được chọn lọc cẩn trọng, mang tinh thần tích cực, nhân văn đến với công chúng, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần xã hội.

Nhà văn Niê Thanh Mai bày tỏ niềm tin rằng, với những định hướng lớn được xác lập từ Đại hội Đảng XIV, nền văn học nghệ thuật Việt Nam sẽ có thêm động lực để phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng yêu cầu của chặng đường mới và xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đường lớn đã mở

Theo nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Đại hội Đảng lần thứ XIV lần này là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển tiếp chiến lược trong tiến trình phát triển của đất nước.

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn kỳ vọng, Đại hội Đảng lần này mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo, phát huy đầy đủ vai trò của các thành phần kinh tế, trong đó khu vực kinh tế tư nhân giữ vị trí quan trọng trên nền tảng kinh tế tri thức và kinh tế nhân văn.

Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, hiệu lực, hiệu quả gắn liền với yêu cầu lấy người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã làm trung tâm, làm chủ thể và là động lực của phát triển, qua đó tạo lập một mô hình kinh tế mới tăng trưởng bền vững, bao trùm và thích ứng với những chuyển động nhanh của thời đại.

Đối với lĩnh vực văn hóa, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn kỳ vọng, Đại hội sẽ tiếp tục đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển.

Cùng với việc đổi mới tư duy về văn hóa, Đảng nhìn nhận văn hóa như một nguồn lực nội sinh quan trọng, mở rộng không gian sáng tạo và nâng cao chất lượng phát triển quốc gia. Văn hóa không đứng bên lề tăng trưởng, cũng không chỉ là "phần mềm tinh thần," mà là nền tảng định hình bản lĩnh dân tộc, tạo sức đề kháng xã hội và chiều sâu bền vững của phát triển.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, tư duy văn hóa mới đòi hỏi sự hài hòa giữa kế thừa và sáng tạo, giữa bảo tồn bản sắc và tiếp thu tinh hoa nhân loại, giữa tự do biểu đạt và trách nhiệm xã hội.

Một nền văn hóa rực rỡ vừa thấm đẫm giá trị truyền thống, vừa có năng lực đối thoại bình đẳng với thế giới, nơi mỗi cá nhân được khuyến khích sáng tạo, cống hiến và tự hào về căn cước văn hóa của mình.

Khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, con người Việt Nam vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là mục tiêu cao nhất của mọi chính sách, tạo nên sức mạnh mềm đặc thù, bền bỉ và lan tỏa cho quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Theo nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, Đại hội Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước một khát vọng lớn để trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đó không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là khát vọng về phẩm giá, vị thế và tương lai của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

"Đại hội Đảng là sự kiện của toàn dân tộc, mỗi quyết sách được thông qua hôm nay sẽ định hình diện mạo đất nước trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ tới. Với niềm tin vào bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của Đảng trước dân tộc và lịch sử, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tin tưởng rằng Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, vững chắc hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn cho Việt Nam," nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn tin tưởng./.

