Đại hội XIV của Đảng: Cựu chiến binh lưu giữ những dấu mốc lịch sử của đất nước

Trong dòng chảy sôi động của đời sống hiện đại và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí điện tử, những người kiên trì lưu giữ các tờ báo in đã ngả màu theo thời gian không còn nhiều.

Thế nhưng, với ông Nguyễn Tiến Bình, cựu chiến binh sinh sống tại khu phố Mỹ Thạnh, phường Bến Cát (Thành phố Hồ Chí Minh), việc sưu tầm và bảo quản những tờ báo in không chỉ là niềm đam mê mà còn là trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử của dân tộc.

Hơn 40 năm qua, ông Bình đã dày công sưu tầm hàng nghìn tờ báo, tạp chí và tư liệu liên quan đến những sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Ông Nguyễn Tiến Bình, cựu chiến binh ở khu phố Mỹ Thạnh, phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh, sưu tầm và lưu giữ hàng trăm tờ báo, tạp chí cách mạng về các kỳ Đại hội Đảng. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Trong căn nhà nhỏ của mình, ông lưu giữ cẩn thận từng ấn phẩm báo chí từ Báo Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Tạp chí Cộng sản… phản ánh sinh động tiến trình cách mạng và những bước ngoặt lịch sử quan trọng của đất nước.

Theo ông Nguyễn Tiến Bình, nhiều tờ báo trong bộ sưu tập được phát hành từ những năm 1950-1960, giai đoạn kháng chiến và xây dựng đất nước đầy gian khó. Dù giấy đã ố vàng, mực in phai theo thời gian, song nội dung thông tin, hình ảnh và tinh thần cách mạng vẫn còn nguyên giá trị.

Đáng chú ý, ông sưu tầm được gần như đầy đủ tư liệu báo chí phản ánh các kỳ Đại hội Đảng từ Đại hội lần thứ II (1951) đến Đại hội lần thứ VIII (1996) cùng nhiều tài liệu liên quan đến Điều lệ Đảng qua các thời kỳ.

Giới thiệu về một trong những tư liệu tâm huyết, ông Bình cho biết: Tờ Nhân Dân phát hành trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ III (năm 1960) là hiện vật có giá trị đặc biệt. Đại hội này được tổ chức tại Hà Nội, đánh dấu việc xác định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước.

Trên trang nhất tờ báo, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước thể hiện rõ khí thế của một giai đoạn lịch sử mang tính bước ngoặt. Nội dung báo đăng tải đầy đủ các báo cáo chính trị, lời khai mạc và Nghị quyết Đại hội, phản ánh niềm tin và ý chí của toàn Đảng, toàn dân.

Không chỉ dừng lại ở báo chí, ông Bình còn sưu tầm nhiều huy hiệu đại biểu Đại hội Đảng, trong đó nổi bật là huy hiệu của Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986) - Đại hội khởi xướng công cuộc Đổi mới của đất nước.

Theo ông Bình, đây là kỷ vật gắn với thời điểm Đảng dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đổi mới tư duy, chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những quyết sách của Đại hội Đảng lần thứ VI đã tạo bước ngoặt lịch sử, đưa đất nước từng bước vượt qua khó khăn và phát triển.

Chia sẻ về quá trình sưu tầm, ông Nguyễn Tiến Bình cho biết: Để có được những tư liệu quý, ông đã đi nhiều nơi, tìm đến các hiệu sách cũ, gặp gỡ những nhà sưu tập, nhờ bạn bè, đồng đội hỗ trợ.

Có những ấn phẩm, ông phải kiên trì tìm kiếm trong nhiều năm mới có thể sở hữu. Đối với ông, giá trị của bộ sưu tập không nằm ở vật chất mà ở ý nghĩa lịch sử và tinh thần, giúp thế hệ sau hiểu rõ hơn về con đường cách mạng mà dân tộc đã đi qua.

Đánh giá về các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng có ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh đất nước, ông Bình đặc biệt nhấn mạnh Đại hội Đảng lần thứ III (1960), Đại hội Đảng lần thứ IV (1976) và Đại hội Đảng lần thứ VI (1986).

Đại hội Đảng lần thứ IV, tổ chức sau ngày đất nước thống nhất, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí của toàn Đảng, toàn dân trong việc đề ra đường lối xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Trong khi đó, Đại hội Đảng lần thứ VI mở ra thời kỳ đổi mới toàn diện, được thực tiễn lịch sử khẳng định là quyết định đúng đắn.

Theo ông Bình, đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức 13 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ Đại hội đều ghi dấu những quyết sách quan trọng, phản ánh sự vận động, phát triển không ngừng của tư duy lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đất nước trong từng giai đoạn lịch sử.

Trong Đại hội Đảng lần thứ XIV, ông Nguyễn Tiến Bình bày tỏ kỳ vọng vào những đột phá mới trong công tác tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài, ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ vào quản lý, phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời tiếp tục chú trọng xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Không chỉ được giới nghiên cứu, báo chí quan tâm, bộ sưu tập báo chí cách mạng của ông Nguyễn Tiến Bình còn nhận được sự trân trọng của chính quyền địa phương và người dân nơi ông sinh sống.

Nhiều năm qua, căn nhà của ông tại khu phố Mỹ Thạnh, phường Bến Cát trở thành địa chỉ quen thuộc để cán bộ, đoàn viên, học sinh đến tìm hiểu lịch sử qua những tư liệu báo chí gốc.

Đánh giá về ý nghĩa của bộ sưu tập, ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng khu phố Mỹ Thạnh, phường Bến Cát chia sẻ: Việc ông Nguyễn Tiến Bình kiên trì sưu tầm, gìn giữ báo chí cách mạng trong nhiều thập niên là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống tại địa phương.

Những tư liệu này góp phần làm phong phú nguồn tư liệu lịch sử cơ sở, phục vụ hiệu quả cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là đối với đoàn viên, thanh thiếu niên.

Ngoài ra, ông Bình còn góp công sức cùng khu phố xây dựng và hoàn thiện “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh,” tạo điểm sinh hoạt chính trị-văn hóa ý nghĩa, giúp lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh được lan tỏa một cách gần gũi, sinh động trong cộng đồng dân cư./.

