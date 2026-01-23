Sinh viên Việt Nam tại Anh mong muốn đóng góp thiết thực cho quê hương

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn, khát vọng vươn mình mạnh mẽ, cộng đồng sinh viên, trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và khát khao đóng góp thiết thực cho quê hương.

Nổi bật trong xu thế chung đó, Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland (SVUK) quyết tâm tạo ra những chuyển động mới rõ nét trong hoạt động năm 2026, với hàng loạt đổi mới mang tính đột phá.

Các chương trình công tác được tổ chức ngày càng bài bản, chuyên nghiệp và đi vào chiều sâu, thể hiện quyết tâm nâng tầm hoạt động Hội, xây dựng cộng đồng sinh viên vững mạnh và đóng góp thiết thực hơn cho đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Theo phóng viên TTXVN tại London, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng năm 2026 vừa qua ở thủ đô London, SVUK đã xác lập tầm nhìn chiến lược với phương châm “3 chuyên”: chuyên nghiệp trong tổ chức, chuyên trách trong nhiệm vụ, chuyên sâu trong nội dung, qua đó thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức vận hành, xây dựng cộng đồng du học sinh trí tuệ, bản lĩnh và gắn bó với sự nghiệp phát triển đất nước.

Hội nghị có sự tham dự của bà Đào Thị Hồng, Bí thư thứ nhất phụ trách giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, cùng đại diện các hội sinh viên cơ sở (VietSoc) trên toàn Vương quốc Anh.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng năm 2026 của SVUK. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Sự kiện được đánh giá là dấu mốc quan trọng, không chỉ tổng kết chặng đường hoạt động hỗ trợ hơn 14.000 sinh viên Việt Nam tại Anh, mà còn xác lập rõ lộ trình phát triển của tổ chức trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt của SVUK trong việc đoàn kết cộng đồng du học sinh, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam năng động, trí tuệ và trách nhiệm.

Nhân dịp này, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào sinh viên năm học 2025 đã được trao Bằng khen của Đại sứ quán, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cơ quan đại diện đối với công tác thanh niên, sinh viên ở nước ngoài.

Tại hội nghị, Chủ tịch SVUK Cao Quốc Dũng khẳng định năm 2026 sẽ là năm bản lề đánh dấu sự đổi mới toàn diện trong cách thức tổ chức và nội dung hoạt động của Hội.

Một trong những điểm nhấn là việc mở rộng giải bóng đá truyền thống SVUK Cup-đã được duy trì suốt 18 năm qua-thành SVUK Games, đại hội thể thao đa môn quy mô toàn quốc dành cho du học sinh Việt Nam tại Anh.

Đây được xem là bước phát triển mang tính đột phá, góp phần xây dựng sân chơi toàn diện, thúc đẩy giao lưu, gắn kết cộng đồng theo hướng bền vững.

Đáng chú ý, bên cạnh các hoạt động văn hóa-thể thao, SVUK đang chuyển trọng tâm mạnh mẽ sang các chương trình mang tính học thuật và hướng nghiệp chuyên sâu.

Ban thư ký SVUK được kiện toàn tại Hội nghị. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Các diễn đàn kết nối chuyên gia, hội thảo nghề nghiệp, chương trình phát triển kỹ năng và mạng lưới cố vấn (mentorship) được định hướng xây dựng bài bản, nhằm trang bị cho sinh viên hành trang tri thức và năng lực hội nhập, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sẵn sàng đóng góp cho đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Cùng với đổi mới nội dung hoạt động, công tác tổ chức-nhân sự cũng được SVUK đặc biệt chú trọng. Hội nghị đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2026, bổ sung các vị trí chủ chốt như Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông-Báo chí, Trưởng ban Tài chính và Trưởng ban Sự kiện.

Việc củng cố bộ máy theo hướng chuyên môn hóa được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả điều hành, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai các chương trình chiến lược trong thời gian tới.

Về hoạt động ở cấp cơ sở, mô hình liên kết Vietsoc London - tập hợp các hội sinh viên tại khu vực đông du học sinh nhất nước Anh - cũng được đánh giá là bước đi sáng tạo và hiệu quả.

Đại hội Vietsoc London lần thứ nhất và việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo phụ trách các mảng sự kiện, truyền thông, tài chính-đối ngoại đã mở ra khả năng tổ chức các hoạt động quy mô lớn, có chiều sâu và sức lan tỏa rộng khắp.

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước xác định rõ vai trò của đội ngũ trí thức, trong đó có trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài, đối với sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững, những chuyển động tích cực của SVUK được xem là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ du học sinh Việt Nam tại Anh.

Với bộ máy được kiện toàn, định hướng chiến lược rõ ràng và sự đồng hành của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Anh, SVUK khẳng định sẽ tiếp tục là điểm tựa tin cậy của cộng đồng sinh viên, đồng thời là cầu nối quan trọng góp phần đưa tri thức, nguồn lực và nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới./.

