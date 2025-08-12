Tăng tình đoàn kết, lan tỏa sức mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Anh

Ngày 10/8, Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh (VAUK) đã tổ chức giải bóng đá cộng đồng lần thứ 6 với tên gọi VAUK Cup 2025 nhằm chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Giải đấu không chỉ là sự kiện thể thao mà đã trở thành ngày hội lớn, là nơi gắn kết tình đồng hương và thể hiện sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại Anh.

Theo phóng viên TTXVN tại London, tham dự lễ khai mạc giải đấu có ông Phạm Quốc Hùng, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và bà Lê Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Ban chấp hành VAUK.

Giải năm nay quy tụ các đội bóng đến từ nhiều khu vực có đông người Việt trên khắp nước Anh (London, Liverpool, Birmingham, Manchester, Scotland...), được chia thành 2 nhóm đấu (C1 và C2) tham gia tranh tài tại sân vận động Memorial Park ở thủ đô London.

Sau một ngày thi đấu với tinh thần thể thao máu lửa, quyết tâm và cống hiến những trận đấu hay, đội Viet Liv FC đến từ Liverpool đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành chức vô địch hạng đấu cao nhất C1, trong khi Sunsbury All Stars giành cúp C2.

Những chiến thắng này không chỉ là thành quả nỗ lực của các đội bóng mà còn là minh chứng cho chất lượng chuyên môn ngày càng cao của giải đấu năm nay.

Hai đội bóng vào chung kết giải VAUK Cup 2025. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Một điểm nhấn đặc biệt của giải đấu là sự tham gia của các cầu thủ nhí sinh ra và lớn lên tại Anh. Giải bóng đá Kids VAUK Cup 2025 với 3 đội gồm BBV Talents, VAUK Young Talents và Vietnews UK All Stars đều nhận được cúp vô địch cũng như các phần thưởng của Ban Tổ chức và các nhà tài trợ.

Đây thực sự là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em nhỏ có cơ hội học hỏi, giao lưu và nuôi dưỡng tình yêu thể thao, yêu tiếng Việt và văn hóa Việt, hướng về quê hương.

Bất chấp thời tiết nắng nóng, hàng trăm bà con người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nhiều vùng khác nhau trên khắp nước Anh đã tới sân để cổ vũ cho các đội bóng, giao lưu, kết nối tình cảm đồng bào và tận hưởng không khí rộn ràng của những ngày lễ lớn của dân tộc như Quốc khánh...

Bên lề giải đấu, Ban tổ chức bố trí không gian riêng cho các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức trong cộng đồng giới thiệu các sản phẩm tiêu dùng, đặc sản vùng miền, các món ăn truyền thống Việt Nam, các dịch vụ tư vấn luật, tài chính... phục vụ nhu cầu của cộng đồng và quảng bá văn hóa dân tộc.

Giải đấu năm nay đặc biệt ý nghĩa khi diễn ra ngay sau khi Đại hội Ban chấp hành VAUK khóa 9 thành công, thu hút sự tham gia của hầu hết các hội đoàn người Việt tại Anh như Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Anh (VBUK), Hội Phụ nữ và Trẻ em Việt Nam tại Anh, Tổ chức Gia đình Việt (VFP)...

Điều này cho thấy sự đồng lòng và chung tay mạnh mẽ của cộng đồng cũng như tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái vốn là truyền thống quý báu của người Việt.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại Anh, ông Phạm Trung Kiên - Phó Chủ tịch VAUK, Trưởng ban tổ chức giải - nhấn mạnh ý nghĩa tinh thần to lớn của giải đấu khi diễn ra ngay sau khi Đại hội khóa 9 của VAUK thành công và có sự góp sức của hầu hết các hội đoàn người Việt tại Anh.

Ông Phạm Trung Kiên bày tỏ vui mừng vì chất lượng chuyên môn năm nay nâng cao rõ rệt, các cầu thủ thi đấu quyết tâm và hạn chế phạm lỗi, cho thấy tín hiệu tích cực cho sự phát triển của giải đấu.

Theo ông, việc giải đấu lần này không chỉ thu hút các đội bóng từ London mà còn từ nhiều vùng miền xa xôi khác của Anh cho thấy giải đấu đã trở thành cầu nối quan trọng, gắn kết bà con từ mọi miền.

Thành công của VAUK Cup 2025 không những tạo ra một ngày hội bóng đá sôi động cho cộng đồng mà còn để lại nhiều kỷ niệm đẹp và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Anh./.

