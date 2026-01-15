Gửi gắm niềm tin vào tương lai phát triển của đất nước

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV), các lưu học sinh Việt Nam tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong và Macau (Trung Quốc) đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại địa bàn những tâm tư, niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Xuân Huệ, chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Anh tại Đại học Macau (Trung Quốc), chia sẻ rằng các trí thức trẻ đặc biệt quan tâm và kỳ vọng vào Đại hội XIV, với kỳ vọng ban lãnh đạo mới sẽ tiếp tục kế thừa tinh thần đổi mới, quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng như thời gian qua, đồng thời có tầm nhìn chiến lược để đưa đất nước phát triển trong bối cảnh quốc tế ngày càng phức tạp.

Cũng như các lưu học sinh tại Hong Kong và Macau, chị Nguyễn Thị Xuân Huệ đặc biệt quan tâm đến chính sách hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, các lưu học sinh kỳ vọng Nhà nước có những chính sách cụ thể và thiết thực hơn trong việc kết nối, sử dụng hiệu quả đội ngũ du học sinh, chẳng hạn như cơ chế hỗ trợ nghiên cứu sinh về nước làm việc, kết nối việc làm phù hợp chuyên môn, hay các chương trình để lưu học sinh đóng góp trí tuệ ngay trong thời gian học tập hay tạo cơ chế thuận lợi để lưu học sinh và nghiên cứu sinh sau khi hoàn thành học tập có thể đóng góp hiệu quả cho đất nước.

Chị Nguyễn Thị Xuân Huệ cảm nhận được rõ trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có sự quan tâm ngày càng thiết thực hơn đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết số 36-NQ/TW (2004) về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và sau này là Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới đã thể hiện rõ quan điểm coi kiều bào là bộ phận không tách rời của dân tộc.

Với cộng đồng lưu học sinh, các bạn cảm nhận được rõ sự quan tâm của Tổng Lãnh sự quán tại Hong Kong và Macau thông qua các hoạt động gặp mặt và thăm hỏi trong các dịp lễ Tết và hỗ trợ khi có khó khăn.

Các lưu học sinh đều tin tưởng vào đường lối đúng đắn của Đảng và mong rằng trong thời gian tới, chính sách đại đoàn kết dân tộc sẽ tiếp tục được cụ thể hóa, để mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đều cảm thấy gắn bó và có điều kiện cống hiến cho quê hương.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Khánh, nghiên cứu sinh sau Tiến sỹ tại Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK), chia sẻ bản thân luôn tự hào về những thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đạt được trong giai đoạn Đổi mới, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế ổn định và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Khánh kỳ vọng Ban lãnh đạo khóa mới có tầm nhìn chiến lược, có kinh nghiệm thực tiễn quốc tế để dẫn dắt đất nước vượt qua thách thức toàn cầu hoá và cuộc cách mạng 4.0 về phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục chính sách đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, thu hút đầu tư chất lượng cao. Ban lãnh đạo khóa mới tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, nâng cao năng lực cán bộ, đảm bảo dân chủ và lấy nhân dân làm trung tâm.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Khánh bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước tăng cường chính sách pháp lý đối với kiều bào, để người Việt Nam tại nước ngoài có nhiều cơ hội đóng góp nguồn lực trí tuệ và tài chính cho sự phát triển của đất nước.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Khánh (ngoài cùng, bên phải), nghiên cứu sinh sau Tiến sỹ tại Đại học Trung Văn Hong Kong, tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN phát)

Là nhà nghiên cứu, Tiến sỹ Nguyễn Thị Khánh mong sẽ có nhiều cơ hội để các nhà nghiên cứu nước ngoài hợp tác với các nhà khoa học trong nước và các nhà khoa học nước ngoài cũng có cơ hội tiếp cận các quỹ nghiên cứu trong nước để thực hiện các nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thách thức của Việt Nam.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Khánh cho biết trong nhiều năm qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau luôn hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi tối đa cho công dân, tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại sở tại, các hoạt động để duy trì phát huy tiếng Việt, văn hoá Việt Nam, quảng bá Việt Nam, thúc đẩy hợp tác với quốc tế.

Gần đây, Việt Nam có rất nhiều chính sách mới như các chính sách chế độ đặc biệt, rất mở, giải quyết các "nút thắt" như quy trình tuyển dụng, chế độ tiền lương, môi trường làm việc để thu hút nhân tài, chuyên gia từ nước ngoài về nước cống hiến.

Tháng 7/2025, Tiến sỹ Nguyễn Thị Khánh có cơ hội tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu và Mạng lưới trí thức trẻ toàn cầu tổ chức tại Hà Nội, một sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia của các lĩnh vực đang làm việc tại nước ngoài cùng thảo luận và đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề của Việt Nam./.