Phát huy vai trò doanh nghiệp trong hợp tác kinh tế-văn hóa Việt Nam-Đức

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Năm mới 2026, tối 5/1, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Berlin (Đức) đã tổ chức gặp mặt chào Xuân để cùng nhìn lại chặng đường phát triển nhiều dấu ấn trong năm 2025 và hướng tới những mục tiêu, kỳ vọng cho Năm mới.

Cuộc gặp mặt đầu năm của các doanh nghiệp Việt trong Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin với chủ đề “Trung tâm Thương mại Đồng Xuân và doanh nghiệp đồng hành cùng phát triển” không chỉ là dịp giao lưu, chia sẻ mà còn khẳng định vai trò, vị thế ngày càng vững chắc của doanh nghiệp Việt Nam, góp phần vào sự phát triển kinh tế và đa dạng văn hóa của quận Lichtenberg nói riêng và thủ đô Berlin nói chung.

Tham dự cuộc gặp mặt có Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành, Phu nhân, cùng nhiều cán bộ Đại sứ quán Việt Nam.

Về phía chính quyền Berlin có ông Gregor Hoffmann, Chủ tịch Hội đồng quận Lichtenberg, nơi Trung tâm Thương mại Đồng Xuân tọa lạc, và nhiều lãnh đạo ban, ngành trong quận.

Cuộc gặp còn có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp đang hoạt động trong Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, đại diện các hội đoàn và bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Berlin và vùng phụ cận.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành bày tỏ vui mừng khi tham dự hoạt động đã trở thành thông lệ đầu năm của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, nơi quy tụ khoảng 500 doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cả của Việt Nam và nước ngoài, để cùng nhau nhìn lại kết quả hoạt động, chia sẻ khó khăn, thách thức và hướng tới năm 2026.

Đại sứ nhấn mạnh hơn 20 năm qua, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn là mái nhà chung của hàng trăm doanh nghiệp Việt, đóng góp tích cực cho cộng đồng người Việt, Thủ đô Berlin và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức. Những thành công đó thể hiện tinh thần cần cù, sáng tạo, đoàn kết và hội nhập sâu rộng của cộng đồng người Việt, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và các giá trị văn hóa Việt Nam tới người dân Đức và bạn bè quốc tế.

Đại diện chính quyền quận Lichtenberg, ông Gregor Hoffmann nhấn mạnh những thành công của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lichtenberg có ý nghĩa quan trọng đối với quận, Thủ đô Berlin và các đối tác.

Ông đánh giá cao vai trò của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân như một địa điểm quan trọng của Berlin và cam kết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ trung tâm cũng như cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống tại quận Lichtenberg. Khẳng định này được ông gửi gắm qua thông điệp: “Chúng ta chỉ có thể thành công khi đi cùng nhau.”

Ông Gregor Hoffmann, Chủ tịch Hội đồng quận Lichtenberg, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Trải qua hơn 20 năm phát triển, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm thương mại lớn và tiêu biểu của cộng đồng người Việt tại Đức và châu Âu.

Nằm ở quận Lichtenberg, Berlin, trung tâm không chỉ là nơi buôn bán, giao thương sôi động với hàng trăm gian hàng đa dạng từ thời trang, thực phẩm, đồ gia dụng đến dịch vụ logistics, mà còn là không gian văn hóa-cộng đồng quan trọng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam, thúc đẩy hội nhập và tăng cường quan hệ kinh tế-văn hóa giữa cộng đồng người Việt với xã hội Đức.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện cho lãnh đạo Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, ông Nguyễn Đồng Mác bày tỏ xúc động trước sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt, kỳ vọng bước sang năm mới các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập sâu rộng, xây dựng nền tảng phát triển bền vững, lâu dài cho cộng đồng người Việt tại Đức.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, sôi động với chương trình văn nghệ, giao lưu với các khách mời, và nổi bật là sự tham gia của ca sỹ Chu Thúy Quỳnh đến từ Việt Nam./.

