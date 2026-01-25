Môi trường

Tuyết rơi kỷ lục gây tê liệt giao thông tại Nhật Bản, 4 người thiệt mạng

Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc các cơ quan chức năng phải đóng cửa nhiều tuyến đường và tạm dừng các dịch vụ vận tải, nhiều tuyến cao tốc huyết mạch đã bị đóng cửa để phòng ngừa rủi ro.

Lan Phương
Tuyết rơi kỷ lục tại Nhật Bản. (Ảnh: japannews)
Tuyết rơi kỷ lục tại Nhật Bản. (Ảnh: japannews)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) vừa đưa ra hàng loạt cảnh báo về tình trạng tuyết rơi dày đặc nghiêm trọng vào ngày 25/1 tại các tỉnh Ishikawa và Tottori.

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Ishikawa và Tottori với những con số thống kê đáng báo động.

Tại Kanazawa (Ishikawa), lượng tuyết tích tụ cao gấp 9 lần so với mức trung bình hằng năm, khiến công tác dọn dẹp gặp rất nhiều khó khăn.

Chỉ trong vòng 6 giờ (tính đến 6h ngày 25/1), lượng tuyết rơi đo được là 37 cm - mức cao nhất kể từ khi nước này ghi lại dữ liệu vào năm 1997. Đến 9h cùng ngày, lượng tuyết tích tụ tại đây đã dày tới 64 cm.

Tại thành phố Tottori, lượng tuyết cũng tăng vọt, lên tới 38 cm vào sáng 25/1.

Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc các cơ quan chức năng phải đóng cửa nhiều tuyến đường và tạm dừng các dịch vụ vận tải. Nhiều tuyến cao tốc huyết mạch đã bị đóng cửa từ sáng 25/1 để phòng ngừa rủi ro.

Nhiều quốc lộ chính từ Hokkaido kéo dài đến tận vùng Chugoku và Shikoku cũng phải đóng cửa. Trong khi đó, nhiều tuyến đường sắt cũng phải hoãn chuyến hoặc tạm dừng hoạt động.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Thiên tai và Hỏa hoạn, đợt tuyết rơi kéo dài từ ngày 20/1 đến nay đã khiến 4 người thiệt mạng và 26 người bị thương.

JMA khuyến cáo người dân cần cảnh giác cao độ trước nguy cơ gián đoạn giao thông nghiêm trọng và hạn chế tối đa việc ra ngoài trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tuyết rơi #Giao thông #Nhật Bản Nhật Bản
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.