Gia Lai sẵn sàng tái định cư cho người dân vùng thiên tai xã Ia Hiao

Trước yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn chỗ ở cho người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án bố trí, sắp xếp tái định canh, định cư tập trung cho người dân.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương, được sự đồng thuận của người dân, địa phương đã chi trả khoảng 14 tỷ đồng để thu hồi hơn 15 ha đất của 34 hộ dân. Đây là bước tiến quan trọng để dự án tái định cư cho người dân vùng thiên tai được triển khai đúng tiến độ.

Dự án bố trí, sắp xếp tái định canh, định cư tập trung cho người dân tại xã Ia Hiao là một trong 16 dự án tái định cư, khu tái định cư và phương án xen ghép được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định triển khai theo phương án các công trình khẩn cấp.

Mục tiêu của các dự án này nhằm kịp thời bố trí nơi ở an toàn, ổn định lâu dài cho các hộ dân sinh sống tại những khu vực thường xuyên chịu tác động nặng bởi thiên tai, đặc biệt là tình trạng ngập lụt kéo dài vào mùa mưa.

Riêng tại xã Ia Hiao, khu tái định cư này được quy hoạch tại thôn 9, có quy mô hơn 15 ha, dự kiến bố trí chỗ ở cho khoảng 180 hộ dân đang sinh sống trong vùng thấp trũng.

Xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai tổ chức bồi thường cho người dân. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Theo lãnh đạo địa phương, nhiều năm qua, mỗi khi đến mùa mưa lũ, người dân tại các khu vực thường xuyên bị ngập lụt luôn phải đối mặt với những rủi ro trong sinh hoạt và sản xuất. Việc mong muốn được chuyển đến nơi ở cao ráo, ổn định hơn là nguyện vọng chung của bà con.

Từ thực tế đó, xã Ia Hiao đã chủ động rà soát, tổng hợp nhu cầu và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư xây dựng khu tái định cư tập trung và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương triển khai theo hình thức khẩn cấp.

Ngay sau khi tỉnh ban hành lệnh xây dựng, xã Ia Hiao xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ chung của Dự án.

Địa phương đã thành lập tổ công tác chuyên trách do Bí thư Đảng ủy xã làm Tổ trưởng, trực tiếp xuống từng thôn, làng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải thích, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, giúp người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa và tính nhân văn của Dự án.

Khu tái định cư quy mô hơn 15ha tại tại thôn 9, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Nhờ cách làm chủ động, linh hoạt, đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên trước nên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại xã Ia Hiao đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân. Nhờ đó, đến thời điểm này, xã Ia Hiao đã sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tổ chức thi công khu tái định cư.

Trong chuyến kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Ia Hiao trong công tác giải phóng mặt bằng khu tái định cư.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị địa phương tiếp tục xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án theo kế hoạch chung của tỉnh.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của người dân, Dự án bố trí, sắp xếp tái định canh, định cư tập trung cho người dân tại xã Ia Hiao đã sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công, hướng tới mục tiêu bảo đảm chỗ ở an toàn, ổn định cho người dân vùng thiên tai, góp phần ổn định đời sống và phát triển bền vững trên địa bàn.

Đối với các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, địa phương hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí này để tái đầu tư sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế và giới thiệu các quỹ đất phù hợp để người dân tái canh cây trồng, từng bước ổn định sinh kế lâu dài./.

