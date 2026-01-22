Đồng Nai: Cơ bản dập tắt đám cháy lúc rạng sáng tại cửa hàng điện máy ​

Ngày 22/1, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng điện máy khiến 2 người tử vong, một người bị suy hô hấp nặng được đưa đi cấp cứu.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là chị Đ.T.Q (25 tuổi) và con N.V.A (6 tháng tuổi) cùng ngụ phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 22/1, người dân phát hiện đám cháy bốc lên từ cửa hàng điện máy trên đường Hoàng Diệu, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai nên nhanh chóng tri hô, ứng cứu dập lửa.

Một số người dân ở hiện trường cho biết, bên trong cửa hàng có chứa nhiều vật liệu dễ cháy như hàng hóa, thiết bị điện, vật dụng gia đình… nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng toàn bộ cửa hàng ở tầng trệt.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Đồng thời, lực lượng tại chỗ gồm Công an phường và người dân đã chủ động phá cửa, sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu để khống chế đám cháy. Các lực lượng sau đó phối hợp triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ngăn không để ngọn lửa lan sang các nhà dân lân cận.

Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bà Đ.T.Q và con N.V.A đã tử vong, một người đàn ông khoảng 30 tuổi bị suy hô hấp nặng được đưa đi cấp cứu.

Căn nhà bị cháy gồm 1 trệt và 1 tầng lửng, tổng khoảng 1.400 m2, diện tích tầng trệt bị cháy khoảng 700 m2, khiến nhiều hàng hóa, thiết bị điện bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Hà Nội: Nhanh chóng khống chế vụ hỏa hoạn lớn tại phố Lê Trọng Tấn Đám cháy lớn bùng phát và ngọn lửa lan nhanh bao trùm nhiều căn nhà tại căn biệt thự liền kề ở Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn (Dương Nội, Hà Nội).