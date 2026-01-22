Mang Tết sớm đến người dân vùng biên tại Gia Lai

Ngày 22/1, tại Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Đông, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương, các đơn vị, đoàn thể tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026; trao tặng 650 phần quà giá trị 500.000 đồng/phần cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương; Gian hàng 0 đồng; khám phát thuốc cho người dân... với tổng trị giá 420 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và các cấp, ngành, đơn vị, chính quyền địa phương với nhân dân nơi biên giới biển, đảo.

Những người luôn kề vai, sát cánh với Bộ đội Biên phòng tỉnh trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong thời gian tới Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, đồn biên phòng triển khai Chương trình; tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức cho nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấm áp tình quân dân, Đại tá Đoàn Ngọc Báu cho biết thêm.

Ông Trần Văn Duy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phù Mỹ Đông chia sẻ, chương trình "Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản" là nhịp cầu nối dài tình cảm giữa cán bộ, chiến sỹ biên phòng với đồng bào các dân tộc. Đối với xã Phù Mỹ Đông, đây là động lực để người dân tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới."

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng trong các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để đời sống bà con ngày một khởi sắc hơn.

Chương trình “Xuân Biên phòng-Âm lòng dân bản” là hoạt động thường niên của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhằm hỗ trợ, động viên để các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có cái Tết ấm áp hơn./.

Mang Tết sớm ra phục vụ người dân tại đặc khu Lý Sơn Trong khoảng 10 ngày qua, hàng hóa vận chuyển từ đất liền ra đảo thông qua tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn ước đạt hơn 2.000 tấn và dự báo sẽ tiếp tục đà tăng cao trong những ngày cận Tết.